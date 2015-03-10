خبرگزاری مهر قزوین در نخستین جشنواره پلیس و رسانه خوش درخشید

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین جشنواره پلیس، رسانه، نظم و امنیت عمومی که صبح سه شنبه در سالن شهدای نیروی انتظامی قزوین برگزار شد، خبرگزاری مهر تواسنت در سه بخش خبر، گزارش و مکتوب حائز رتبه های برتر شود.

در این مراسم که با حضور ایوب رحیمی معاون سیاسی امنیتی استانداری، سردار میرحیدری فرمانده نیروی انتظامی استان، عبدالعظیم موسوی رئیس خانه مطبوعات استان و نیز مدیران مسئول، سرددبیران و خبرنگاران رسانه های گروهی حضور داشتند در بخش گزارش مکتوب احمد خورگامی از هفته نامه افق آینده رتبه اول را کسب کرد، محمدرضا جباری سرپرست خبرگزاری مهر استان در بخش گزارش مکتوب حائز رتبه دوم شد و خبرنگاران خبرگزاری مهر استان هم در بخش خبر هاشم الله یاری رتبه دوم و زینب کلهر رتبه سوم را کسب کردند.

همچنین در بخش گزارش تصویری نیز منیر اسماعیلی و پیمان رحمانی هر دو از صدا و سیمای مرکز قزوین و لیلا چگینی از باشگاه خبرنگاران جوان به ترتیب حائز رتبه های اول تا سوم شدند.

در بخش گزارش مکتوب مصطفی خورگامی از افق آینده اول شد و معصومه بیگم حسینی از روزنامه ولایت قزوین سوم شد.

در قسمت مسابقه عکس های برتر تشییع جنازه شهدای گمنام نیز حنا خلج از همشهری قزوین، میرکمالی از خبرگزاری تسنیم، مجید حجازی، بهمن کاتبی، مهدی فرجی، محمد عاشوری همگی از ناجا نفرات برتر این بخش شناخته شدند.

هیئت داوران این دوره از جشنواره متشکل از حسن شکیب زاده، عبدالعظیم موسوی و خانم زبیده گودرزوند چگینی بود که در مجموع بیش از ۱۰۰ اثر رسیده به این جشنواره را در دو دور مورد قضاوت فردی و جمعی قرار دادند.