  استانها
  خوزستان
۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۵۱

موسوی:

۵۰ فرش گل در اهواز احداث می شود

اهواز - شهردار اهواز گقت: در ایام نوروز بیش از ۵۰ فرش گل در نقاط مختلف شهر اهواز احداث خواهد شد.

سید خلف موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: شهر اهواز در ایام نوروز با فرش گل های خوش رنگ و بوی خود به استقبال مهمانان نوروزی خواهد شتافت.

وی افزود: در ایام نوروز دو فرش گل هزار متری و  ۵۰ فرش گل کوچک در ابعاد ۱۰۰ تا ۳۰۰ متری برپا خواهد شد.

موسوی تصریح کرد: ۱۵۰ فلاور باکس در میادین شهر نصب خواهد شد. همچنین ۲۰ مورد سبد گل در ارتفاع نیز نقاط مختلف شهر اهواز نصب خواهد شد.

شهردار اهواز با اشاره به گل کاری های حجمی در همه ایلندهای سطح شهر اظهار کرد: شهرداری اهواز به دنبال این است تا فضایی بسیار زیبا بری شهروندان و مهمانان نوروز فراهم کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته بزرگترین فرش گل کشور در شهر اهواز ساخته شد و در ایام نوروز به نمایش در آمد. مساحت این فرش گل یک هزار و ۲۰۰ متر بود که با همکاری و تعامل شهرداری اهواز ساخته شد.

