عناصر موساد به مسجد الاقصي حمله كردند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه سعودي الوطن، مهاجمان پس از حمله و بازديد از بخش هاي مختلف مسجد الاقصي اقدام به فيلم برداري از اين مكان مقدس كردند.



موسسه مسجد الاقصي به نقل از شاهدان اعلام كرد: گروهي از عناصر موساد از قسمت در "مغاربه" به مسجد حمله كردند وسپس وارد مسجد شدند .

شاهدان گفتند : يكي از همراهان عناصر موساد به توضيحاتي درمورد مسجد الاقصي پرداخت و مدعي شد صدها سال است كه نسبت به مسجد الاقصي كوتاهي شده است . مهاجمان سپس به طرف محراب مسجد و جايگاه موذن رفتند .

عناصر موساد سپس به قسمت مصلي المرواني رفتند و پس از بازديد از رواقها مسجد را ترك كردند.

افراطيون يهودي معترض به طرح تخليه نوار غزه پيشتر تهديد كرده بودند كه به مسجد الاقصي حمله خواهند برد.

ژيم صهيونيستي سعي در تدوين و اجراي برنامه هايي دارد تا بوسيله آن روند تخريب مسجد الاقصي و بافت جمعيتي شهر بيت المقدس در يك مقطع زماني فراهم گردد.

منابع خبري چندي است كه اعلام داشته اند صهيونيستها با هماهنگي دفتر آريل شارون نخست وزير اسرائيل در جديدترين تحرك ، پلي را نزديك مسجد الاقصي براي ورود راحت تر صهيونيستها به اين مسجد احداث كرده اند.

اين در حالي است كه بسياري از صهيونيست هاي افراطي در فروردين ماه سال جاري در يك اقدام از پيش تعيين شده در صدد ورود به مسجد الاقصي و تخريب آن بودند و در يك برنامه جديد كه روزنامه الخيلج آن را به نقل از ديويد حري از مسئولان سازمان افراطي صهيونيستي "رواوا" منتشر كرده در تاريخ 19 ارديبهشت (9 مه) براي حمله به مسجد الاقصي در حال برنامه ريزي هستند.