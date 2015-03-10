پیشگیری از بروز مشکل در دستگاههای اجرایی مهمترین وظیفه حراست است

به گزارش خبرنگار مهر، نیاز علی ابراهیمی پاک ظهر سه شنبه در آئین تکریم و معارفه مدیر جدید حراست سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به اهیمت تامین امنیت غذایی جامعه اظهار داشت: کشاورزی یک بحث اقتصادی است و جهاد کشاورزی همواره در راستای ایجاد امنیت غذایی و تولید غذای سالم و مفید برای عموم حرکت می کند.

ابراهیمی پاک تصریح کرد: با استفاده از نظریات کارشناسی نیروهای متخصص و تحصیلکرده باید به سمت توسعه کشاورزی ، امنیت غذایی و استقلال سیاسی کشور حرکت کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: اگر بخواهیم در دنیاحرفی برای گفتن داشته باشیم باید پشتوانه اقتصادی خود را قوی و محکم کنیم که این امر فقط در تولید محصولات کشاورزی امکان پذیر است.

ابراهیمی پاک به مشکل کمبود آب کشاورزی و خشکسالی استان اشاره کرد و اظهار داشت: در استان با توجه به خشکسالی که اتفاق افتاده وکاهش ۵۰ درصد بارندگی ها، منابع آبی استان دارای محدودیت هایی هستیم که باید چاره ای اندیشیده شود.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در سفر به استان قزوین مبنی بر حفظ و صیانت از دشت قزوین تاکید کرد : برای احیاء دشت قزوین، اجرای پروژه های آبی و کشاورزی و همچنین مصرف بهینه آب کشاورزی نیاز به همت جدی است.

ابراهیمی پاک تاکید کرد: زنجیره تولید باید در تمامی بخشها و زمینه های کشاورزی باشد تا بتوان از کشاورزی معیشتی به کشاورزی اقتصادی حرکت کرد.

وی در پایان ضمن قدردانی از خدمات سید ابوالفضل حسینی، پویا نجفی را به عنوان مدیر سازمان جهادکشاورزی استان قزوین معرفی کرد.

در ابتدای این جلسه مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهادکشاورزی استان قزوین مطالبی در خصوص لزوم صیانت از اموال بیت المال و همچنین حفظ حرمت افراد مطالبی بیان کرد.