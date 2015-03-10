صادرات ۵۰ هزار راس دام از کوهدشت به کشورهای حوزه خلیج فارس

محمد باقر امرایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت دامپروری شهرستان کوهدشت اظهار داشت: گوشت دام تولیدی در کوهدشت از کیفیت بالایی برخوردار است.

وی گفت:علاوه بر تزریق سه نوع واکسن آبله، شاربن و تب برفکی، دام های کوهدشت در شرایط کاملا بهداشتی صادر می شوند.

رئیس شبکه دامپزشکی کوهدشت ادامه داد: با توجه به کیفیت گوشت و شرایط بهداشتی دام های کوهدشت که مورد نظر کشورهای حوزه خلیج فارس است، تقاضای صدور گوشت از این شهرستان روزبه روز افزایش می یابد.

امرایی یادآور شد: صادرات ۵۰ هزار راس دام به کشورهای حوزه خلیج فارس حدود ۱۰ میلیارد دلار ارزآوری برای کشور به همراه داشته است.

وی اظهار امیدواری کرد در سال ۹۴ میزان صادرات دام از این شهرستان به ۱۰۰ هزار راس برسد.