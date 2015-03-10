دعوای شهرداری و کتابخانه ها سرِ«نیم درصد»/ فرماندار ضرب الاجل داد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان خرم آباد ظهر امروز سه شنبه در محل فرمانداری خرم آباد برگزار شد تا این بار هم موضوع پرداخت سهم نیم درصدی کتابخانه ها موجب مباحثه میان متولیان امر شود.

مدیر نهاد کتابخانه های عمومی خرم آباد در این جلسه با انتقاد از عدم پرداخت سهم نیم درصد کتابخانه ها از سوی شهرداری خرم آباد اظهار داشت: متاسفانه در این زمینه شهرداری همکاری لازم را با نهاد کتابخانه های عمومی ندارد.

امیری با اشاره به اینکه برای دریافت سهم نیم درصد خود از شهرداری باید ساعت ها پشت درهای بسته منتظر بمانیم ادامه داد: اگر شهرداری ما را هم عنوان یک پیمانکار هم حساب کنند خوشحال می شویم.

مدیر نهاد کتابخانه های عمومی خرم آباد با تاکید بر اینکه ما برای دریافت سهم نیم درصد خود از شهرداری حق خود را مطالبه می کنیم نه چیزی اضافه تری ادامه داد: این در حالیست که متاسفانه شهرداری خرم آباد نسبت به پرداخت این حق قانونی نهاد کتابخانه های عمومی مرکز استان اقدام نمی کند.

از التماس کردن به شهرداری خسته شده ایم

فرهاد طهماسبی عضو شورای نهاد کتابخانه های عمومی خرم آباد نیز در این جلسه با بیان اینکه حرف زدن در این زمینه دیگر فایده ای ندارد چرا که تا کنون این صحبتها منجر به نتیجه و اقدام شهرداری خرم آباد نشده است ادامه داد: ما همواره باید به شهرداری التماس کنیم که از سهم قانونی نهاد کتابخانه های عمومی خرم آباد هر بار دو میلیون یا پنج میلیون پرداخت کند.

وی با تاکید بر اینکه پرداخت سهم نیم درصد نهاد کتابخانه های عمومی از سوی شهرداری یک قانون است بیان داشت: بر اساس قانون کتابخانه های عمومی یک نهاد عمومی و مردمی بوده و متعلق به عموم مردم است و از هیچ بودجه دولتی نیز ارتزاق نمی کند.

عضو شورای نهاد کتابخانه های عمومی خرم آباد بیان داشت: این در حالیست که قانون گذار شهرداری را مکلف کرده که سهم نیم درصد نهاد کتابخانه های عمومی را از محل کل درآمدهای عمرانی، جاری، وزارت کشور و ... پرداخت کند.

طهماسبی با اشاره به افزایش عوارض دریافتی از سوی شهرداری از مردم ادامه داد: این در حالیست که همواره شهرداری می نالد که بودجه نداریم و وضع ما خراب است.

وی با بیان اینکه شهرداری برای دریافت عوارض "وجب" کرده و مردم عوارض را می گیرد افزود: از این به بعد ما مجبور هستیم که مانند انجمن های خیریه نسبت به توزیع قبوض بین مردم اقدام کرده و از آنها کمک بخواهیم.

واکنش جالب شهرداری: مشکلات کتابخانه ها با سهم نیم درصدی حل نمی شود

این سخنان فرهاد طهماسبی عضو شورای نهاد کتابخانه های عمومی خرم آباد منجر به واکنش معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری خرم آباد شد تا وی بگوید: شهرداری خرم آباد گرفتاریها و مشکلات زیادی دارد.

محمد فتحی بیرانوند با بیان اینکه مشکلات و کار نهاد کتابخانه های عمومی خرم آباد با ۱۰۰ میلیون شهرداری راه نمی افتد افزود: به طور حتم با پرداخت این اعتبار از سوی شهرداری هیچ گونه تحولی در نهاد کتابخانه های عمومی خرم آباد ایجاد نمی شود!

وی ادامه داد: با این وجود اگر مشکلات نهاد کتابخانه های خرم آباد با این ۱۰۰ میلیون یا ۵۰ میلیون شهرداری رفع می شود من قول می دهم که آن را پرداخت کنیم!

مطالبات ۵ میلیارد تومانی کتابخانه ها از شهرداری ها

امیر فرزامی سرپرست نهاد کتابخانه های عمومی لرستان نیز در این جلسه با انتقاد از عدم پرداخت سهم نیم درصدی این نهاد از سوی شهرداری های استان ادامه داد: در شان ما نیست که در این جلسه برای ۵۰ میلیون تومان بحث کنیم و این در حالیست که پرداخت این سهم از سوی شهرداری ها بر اساس قانون باید پرداخت شود.

وی با تاکید بر اینکه تنها محل درآمد نهاد کتابخانه های عمومی این سهم نیم درصد است که متاسفانه از سوی شهرداریهای استان پرداخت نمی شود گفت: ما نمی گویم کل این نیم درصد را که البته حق نهاد کتابخانه های عمومی است پرداخت شود حداقل ۲۰ درصد آن برای رفع مشکلات این نهاد از سوی شهرداری پرداخت شود.

سرپرست نهاد کتابخانه های عمومی لرستان با اشاره اینکه کل مطالبات این نهاد از شهرداریهای استان پنج میلیارد تومان است گفت: اگر حداقل نصف آن نیز محقق شود ما پروژه خوابیده ای در سطح استان نخواهیم داشت.

برخورد طلبکارانه شهرداری با کتابخانه ها

فرماندار مرکز لرستان نیز در این جلسه با انتقاد از عدم پرداخت سهم نیم درصد نهاد کتابخانه های عمومی از سوی شهرداری خرم آباد افزود: متاسفانه شهرداری در این زمینه اقدام نمی کند و این در حالیست زمانی که نهاد کتابخانه ها برای دریافت سهم نیم درصد خود به شهرداری مراجعه می کنند شان و کرامت انسانی آنها از سوی شهرداری به هیچ عنوان حفظ نمی شود.

حبیب الله خجسته پور با بیان اینکه زمانی که نماینده نهاد کتابخانه های خرم آباد برای دریافت سهم نیم درصد مراجعه می کنند طوری با وی رفتار می شود که احساس می کنند طلبکار هستند و مانند طلبکارها با او برخورد می شود بیان داشت: من به عنوان متولی انجمن نهاد کتابخانه های خرم آباد این امر و رفتار را به هیچ عنوان نمی پذیرم.

وی بیان داشت: همه کسانی که به ادارات مراجعه می کنند ارباب رجوع محسوب می شوند و انتظار می رود که شیوه برخورد از سوی شهرداری خرم آباد با نماینده نهاد کتابخانه های عمومی اصلاح شود.

فرماندار مرکز لرستان با تاکید بر اینکه پرداخت این سهم نیم درصد از سوی شهرداری به نهاد کتابخانه ها یک قانون بوده و ما نیز به دنبال اجرای قانون بدون کم و کاست هستیم افزود: در این راستا شهرداری خرم آباد باید با انجام اقدامات لازم زمینه پرداخت سهم نیم درصد نهاد کتابخانه های عمومی خرم آباد در اسرع وقت فراهم آورد.