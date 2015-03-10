۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۴۷

زنجانی:

طرح های برتر ترویج فرهنگ کتابخوانی در اردبیل جمع آوری شود

اردبیل – فرماندار اردبیل گفت: ضروری است طرح های برتر ترویج فرهنگ کتابخوانی در این شهرستان مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد زنجانی ظهر سه شنبه در جلسه مشترک انجمن و کمیته نهضت مطالعه مفید کتابخانه های عمومی شهرستان اردبیل تصریح کرد: فرهنگ مطالعه و توسعه فضای مطالعه باید سرلوحه دستگاههای فرهنگی قرار گیرد.

وی افزود: در همین راستا ضروری است فراخوان عمومی برای ایده های برتر در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی و تجلیل از طرحهای برتر ارائه شده و علاوه بر ترویج کتابخوانی از روش های نوین و الکترونیکی کتاب نیز استفاده شود.

رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان اردبیل  تاکید دارد که افزایش سرانه مطالعه نیازمند همدلی تمامی دستگاه های اجرایی است.

زنجانی افزود: ارتقا فرهنگ کتابخوانی زمینه ساز رشد و ارتقا جامعه را به دنبال دارد و به دلیل ثمرات این مهم باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار اردبیل با اذعان به فعالیت ۱۰ باب ایستگاه مطالعه در شهر اردبیل ادامه داد: ۱۵ باب کتابخانه عمومی و مشارکتی در حال حاضر در شهرستان اردبیل فعالیت دارند و دو باب نیز در آینده نزدیک به بهره برداری عموم خواهد رسید.

زنجانی همچنین از احداث هفت کتابخانه توسط خیرین خبر داد و تاکید کرد: تلاش بر این است سه مورد از این کتابخانه ها در شهرک های مسکن مهر شام اسبی، پیله سحران و وحدت احداث شود.

کد مطلب 2515545
محمد میرزایی ناطق

