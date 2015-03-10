ضرورت توسعه همکاری های اقتصادی بین تبریز و قازان

به گزارش خبرنگار مهر، ایلسور متشین ظهر سه شنبه در دیدار با نجفی شهردار تبریز با اشاره به وجود ظرفیت های اقتصادی و صنعتی در شهر قازان افزود: قازان یک مرکز علمی و فرهنگی است که با برخورداری از قابلیت های اجتماعی و اقتصادی مختلف بخش مهمی از موضوعات توسعه تاتارستان را بر عهده دارد.

وی سپس با تاکید بر اینکه تاتارستان نیز از استراتژیک ترین جمهوری های کشور روسیه است، ادامه داد: حضور در تبریز فرصت بزرگ و ارزشمندی برای شهر قازان است که باید از این فرصت های همکاری دو طرفه استفاده کنیم.

متشین با بیان اینکه باید تعاملات دانشگاهی دو طرف تبریز و قازان ارتقا پیدا کند، ادامه داد: تقویت پل های ارتباطی به خصوص در حوزه اقتصاد می تواند باعث شکوفایی قازان و تبریز شود.

شهردار قازان سپس با اشاره به مترو تبریز گفت: مترو قازان ۱۰ سال است که به بهره برداری رسیده و توانایی انتقال ۱۲۰ هزار نفر مسافر را دارد.

وی همچنین به علاقه روسای جمهور دو کشور اشاره کرد و افزود: این علاقه و نگاه برای توسعه همکاری باعث آغاز زمینه های جدید همکاری ها در بخش های مختلف می شود.