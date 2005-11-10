عوامل حملات انتحاري احتمالا از عربستان يا سوريه وارد اردن شده بودند

به گزارش خبرگزاري "مهر" ،عاصم العمري وكيل اردني در گفت وگو با روزنامه "ليبراسيون" گفت : اين حادثه بسيار خطرناك است. اگر اين انفجارها ازسوي افراد انتحارطلب صورت گرفته باشد، نشان از جنگ عليه نظام است و پليس اردن نخواهد توانست كار مهمي انجام دهد.

وي در ادامه افزود: اين افراد احتمالا از عربستان سعودي يا سوريه به اردن آمده اند. اما سازمان دهندگان مي توانند به راحتي افرادي را از طبقه فقير در امان براي انجام اين گونه عمليات استخدام كنند. آيا اين فقط يك هشدار است.

معاون نخست وزير اردن در سخنان با بي سابقه خواندن انفجارهاي شب گذشته در امان، اظهار داشت اين انفجارها در عملياتي انتحاري صورت گرفته است و احتمال افزايش شمار كشته شدگان نيز وجود دارد.





با وقوع انفجارهاي انتحاري بي سابقه شب گذشته در سه هتل در شهر امان پايتخت اردن كه دستكم 67 كشته و 300 تن زخمي شدند كه مي تواند يادآور انفجارهاي خونبار جزيره تفريحي بالي اندونزي كه صدها نفر كشته و زخمي برجاي گذاشت، باشد.

سه انفجار در برابر سه هتل در پايتخت اردن به وقوع پيوست كه هتل "ودايزان" در نزديكي سفارت اسرائيل قرار دارد. به هتل "راديسون" بيش از هتل هاي ديگر صدمه وارد شده است. انفجار در اين هتل زماني صورت گرفت كه يك مراسم عروسي در سالن پذيرايي آن در حال برگزاري بود.

انفجار در مدخل ورودي هتل پنج ستاره "گراند حيات" نيز به كشته شدن ده ها نفر گرديده است.

اين سه هتل در سه منطقه جداگانه در پايتخت اردن قرار دارد و اين درحاليست كه انفجارها تقريبا در يك زمان در سه هتل صورت گرفته و گروه "ابومصعب الزرقاوي" رئيس شبكه تروريستي "القاعده" در عراق مسووليت اين انفجارها را برعهده گرفته است.

اردن با وجود نزديكي به عراق كه در حال حاضر انفجار، درگيري و آدم ربايي روزانه در اين كشور قابل مشاهده است، تاكنون از حملات تروريستي مصون مانده بود و ابومصعب الزرقاوي نيز كه خود اردني الاصل است براي اولين بار دست به حملاتي عليه هموطنان خود مي زند.

اردن در حقيقت متحد واشنگتن است و روابط ديپلماتيك خود با اسرائيل را كه از سال 1994ميلادي با امضاي قرارداد صلح ادامه مي دهد. اين قرارداد از سوي اسحاق رابين و شاه حسين به امضا رسيد.

اردن كه در حال حاضر 500 هزار عراقي را پذيرا شده، اجازه ورود مقامات سابق بعث و حتي رهبران شورشيان عراقي را داده است. خانواده صدام ديكتاتور سابق نيز ازجمله دختر و همسرش در اردن حضور دارند.

معاون نخست وزير اردن امروز را "روز عزاي ملي" اعلام كرد و ادارات، وزارتخانه ها و مدارس تعطيل هستند.

عبدالله دوم شاه اردن در واكنش به اين انفجارها، "حملات تروريستي جنايتكارانه" را محكوم كرد و بر تصميم راسخ كشورش براي مبارزه عليه تروريسم ، گروه هاي تروريستي و تمامي كساني كه از اين اقدامات حمايت و يا آنها را توجيه مي كنند، تاكيد كرد.

در واكنش به اين انفجارها همچنين اردن شب گذشته تمامي مرزهاي زميني خود را براي مدت نامشخصي بست.

اين درحاليست كه در پي وقوع اين حملات انتحاري، شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي بررسي آن امروز تشكيل جلسه مي مي دهد.