تشکیل کمیته تدوین شرایط تولید خودروهای برقی و هیبریدی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صالحی نیا در حاشیه آغاز تولید وانت آریسان در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبه دولت در سال جاری برای تولید خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت های برقی و هیبریدی گفت: در یکی از بندهای این مصوبه ارائه برنامه تولید و واردات در خودروهای برقی و هیبریدی مورد تاکید قرار گرفته که بر این اساس باید با هماهنگی وزرای صنعت، معدن و تجارت و نیرو و نیز رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شیوه های تولید و واردات این خودروها تدوین شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: خودروی هیبریدی که در حاشیه جلسه هفته گذشته دولت از سوی رئیس جمهور رونمایی شد نتیجه یک کار تحقیقاتی بوده که به نتیجه می رسد تولید انبوه آن در مرحله اول برای ناوگان حمل و نقل عمومی همچون تاکسی ها آغاز شود.

وی تصریح کرد: با تامین زیرساخت ها و اقبال مشتریان باید اقدامات لازم برای مناسب کردن قیمت تمام شده این خودروها صورت گیرد.

صالحی نیا اظهار داشت: در سال جاری برنامه تولید خودرو یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه هدفگذاری شده بود که امید می رود در انتهای هفته آینده به ۹۵ درصد این اهداف دست یافته و تولید خودرو در کشور به یک میلیون و ۱۲۰ هزار دستگاه برسد.

وی تصریح کرد: یک سوم از تولیدات صورت گرفته کارخانجات خودروسازی باید به صادرات اختصاص یابد. همچنین در این مراسم متصدیان معاون سازمان حفاظت محیط زیست نیز گفت: سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه مستمر نظارتی و کنترلی در تولید خودروها را برعهده دارد که براساس استانداردهای مصوب یورو ۴ تولید شوند.

معاون وزیر صنعت افزود: ظرف ۲ ماه اخیر ممنوعیت شماره گذاری در دو نوع وانت و سواری صورت گرفت که البته یکی از خودروها که شماره گذاری آن ممنوع شده بود توانست تست ها را پاس کرده و مجوز شماره گذاری دریافت کند.

وی اظهار داشت: وانت پیکان نیز به دلیل عدم تطبیق با استانداردهای یورو ۴ شماره گذاری نمی شد که امروز تولید وانت پیکان متوقف شده است ضمن اینکه هر خودرویی که نتوانت استانداردهای زیست محیطی را پاس کند شماره گذاری نخواهد شد.

همچنین در ادامه احمد رستمی معاون پلیس راهبر ناجا نیز گفت: ایران در مقایسه با سایر کشورهای دنیا عقب است در حالی که برخی خودروسازان حداقل استانداردها را نیز رعایت نمی کنند اما در دنیا خودروسازان استانداردهای بالاتری را نسبت به کف استانداردها رعایت می کنند.

وی اظهار داشت: خودروسازان نباید منتظر اجبار از طریق استانداردها باشند بلکه باید بالاتر از استانداردهای کارخانه ای تولیدات خود را روانه بازار نمایند. رستمی درخصوص مشکلات وانت زامیاد نیز گفت: شرکت زامیاد قول داده در سال ۹۴ محصولات جدید را جایگزین کند.