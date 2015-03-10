انهدام ۸۵ باند مواد مخدر در غرب استان تهران/ ۸۳۰قاچاقچی دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ناصر اصلانی ظهر امروز در نشستی با اصحاب رسانه به تشریح عملکرد یکساله فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران پرداخت و اظهار داشت: طی ۱۱ ماه سالجاری در مجموع ۲۳۵ هزار و ۴۷۷ فقره تماس تلفنی و مراجعه حضوری مردم با سامانه فوریتهای پلیسی به ثبت رسیده که این میزان نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد کاهش داشت که بر اساس ارزیابیهای صورت گرفته، این کاهش به دلیل افزایش کلانتریها، ایستگاه های انتظامی، واحدهای گشتی خودرویی و موتوری و... در نهایت رسیدگی به موقع به نیاز مردم محقق شده است.

این مسئول در ادامه به ذکر اولویتهای تماس مردمی با نیروی انتظامی پرداخت و گفت: اولویت های اول تا ششم تماس مردمی با نیروی انتظامی به ترتیب شامل نزاع و درگیری خیابانی، تصادفات، اختلافات خانوادگی و مسائل اجتماعی، جرائم عمومی علیه اموال اشخاص، سرقت و مواد مخدر بوده است که این اولویتها طی چهار سال گذشته با اندکی تغییر، به طور تقریبی ثابت بوده اند.

نزاع و درگیری خیابانی، هچمنان اولویت اول تماسهای مردمی است

وی با اشاره به تغییرات ایجاد شده در اولویت تماسهای مردمی توضیح داد: به دلیل راه اندازی قرارگاه مبارزه با سرقت در غرب استان تهران، رتبه دوم سرقت در اولویت تماسهای مردمی طی سال گذشته، در سالجاری به پنجم رسید و این گویای کاهش سرقتها است، همچنین رتبه ششم مواد مخدر نشان می دهد که حساسیت مردم نسبت به تهیه و توزیع مواد مخدر در محله ها و خیابانها کم شده این در حالیست که بالغ بر ۵۲ درصد از دستگیریهای پلیس طی سال ۹۳ در رابطه با مواد مخدر بوده است.

این مقام انتظامی یادآور شد: پدیده اعتیاد و فساد ناشی از آن، تمام ابعاد اجتماع و خانواده ها را در بر می گیرد لذا خانواده ها و والدین باید نسبت به خطرات این پدیده شوم آگاه بوده و فرزندان جوانان و نوجوانان خود را نیز از عواقب آن آگاه کنند چراکه طبق آمار موثق، سن اعتیاد نسبت به گشته بسیار پایین آمده است لذا از شهروندان تقاضا می کنیم در صورت مشاهده هرگونه فروش خرد و کلان مواد مخدر و یا اطلاع از اماکن تهیه و نگهداری آن مراتب را با پلیس در میان بگذارند.

افزایش ۱۴۰ درصدی جمع آوری معتادین کارتن خواب و متجاهر

سردار اصلانی در ادامه به ذکر آمار دستگیریها و کشفیات مواد مخدر طی ۱۱ ماه سالجاری پرداخت و خاطرنشان کرد: طی این مدت هفت تن و ۸۴۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل تریاک، مورفین، هروئین، حشیش و شیشه (به ترتیب فراوانی) از باندهای مختلف تهیه و توزیع کشف و ضبط شد که در بحث شیشه و سایر مواد مخدر صنعتی با توجه به اولویت سلسله مراتب فرماندهی ناجا، اقدامات خوبی صورت گرفت که در نتیجه آن کاهش ۹ درصدی کشفیات شیشه، ۷۱ درصدی مورفین، و افزایش ۳۶ درصدی تریاک و ۳۷۶ درصدی هروئین حاصل شد.

وی افزود: همچنین انهدام باندهای تهیه و توزیع مواد مخدر با افزایشی چهار درصدی، دستگیری قاچاقچیان افزایش ۲۷ درصدی، توقیف وسائط نقلیه و اموال قاچاقچیان افزایشی ۲۰ درصدی و جمع آوری معتادین کارتن خواب و متجاهر با افزایشی ۱۴۰ درصدی مواجه شد که در این رابطه طی سالجاری سه هزار و ۴۳۸ معتاد ولگرد از سطح جیابانها و معابر شهرستانهای تحتت پوشش جمع آوری شدند.

۷۰ درصد مالباختگان کیف قاپی، خانمها هستند

این مسئول با اشاره به تاثیر بسزای جمع آوری معتادین متجاهر در کاهش وقوع جرائم به ویژه سرقت اظهار داشت: در حوزه سرقت نیز با توجه به راه اندازی قرارگاه تخصصی مبارزه با سرقت در این حوزه انتظامی، در مجموع کاهشی ۹ درصدی حاصل شد که در این میان سرقت منزل، مغازه، خودرو و موتورسیکلت کاهش یافت اما متاسفانه به دلیل عدم رعایت هشدارهای پلیسی و بی احتیاطی برخی شهروندان که زمینه سواستفاده مجرمان را فراهم می سازد، کیف قاپی با موتور ۲۰ درصد افزایش داشت که از میان مالباختگان ۷۰ درصد بانوان و ۳۰ درصد آقایان بودند.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران گفت: در حوزه جرائم اقتصادی و کالای قاچاق نیز، ارزش ریالی کشفیات نسبت به سال گذشته ۳۳ درصد افزایش یافت، همچنین جرائم مسلحانه ۵۰ درصد و زورگیری، سرقتهای به عنف و خشن نیز ۱۵ درصد کاهش داشته است.

۲۵ طرح امینیت اخلاقی در غرب استان تهران اجرا شد

سردار اصلانی از اجرای ۲۵ طرح امنیتی اخلاقی در شهرستانهای غرب استان تهران خبر داد و گفت: به منظور جلوگیری از برهم زدن نظم و امنیت اجتماعی برای تمام ازادل و اوباش سطوح ۱ و ۲ و۳ منطقه پرونده تشکیل شده و بطور مستمر کنترل می شوند.

وی در رابطه با جرائم سایبری با اشاره به قدرت مطلوب پلیس فتا در کنترل سودجویان و برخورد با مجرمین متذکر شد: ۱۷۹ پرونده بر اساس شکایات مردمی طی سالجاری در پلیس فتا تشکیل شده که از این میان تاکنون ۱۶۸ فقره (۹۴) درصد کشف شده و مابقی نیز با تلاش ماموران تا پایان سال به سرانجام خواهد رسید.

سارقین منزل با ۳۳ فقره سرقت در شهریار دستگیر شدند

این مسئول در بخش دیگر سخنان خود به ارائه گزارشی از عملکرد پلیس راهور پرداخت و عنوان کرد: طی سالجاری تصادفات فوتی، جرحی و خسارتی از لحاظ تعداد وقوع در مجموع ۹ درصد کاهش داشته که شامل ۲۳ درصد کاهش در هر یک از موارد فوتی و خسارتی و ۱۴ درصد افزایش در زمینه جرحی بوده است،

فرمانده انتظامی غرب استان تهران همچنین از دستگیری سارقین منزل با ۳۳ فقره سرقت در شهریار خبر داد و گفت: حوزه فعالیت این سارقین در شهرستانهای شهریار، قدس، ملارد و اسلامشهر بوده است.

مامور متخلف به خاطر ۲۰ هزار تومان از نیروی انتظامی اخراج شد

سردار اصلانی یادآور شد: طی ۱۱ ماه سال گذشته ۸۵ باند تهیه و توزیع مواد مخدر در غرب استان تهران منهدم شده است که از این باندها هشت تن و ۱۰۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر و ۳۰۵ دستگاه وسائط نقلیه کشف و ضبط شد، همچنین ۸۳۰ قاچاقچی دستگیر شدند.

وی در بخش دیگر نشست، سوالی در زمینه میزان تخلفات ماموران نیروی انتظامی را اینچنین پاسخ داد: آمار تخلفات پلیس از سایر ارگانها بسیار پایین تر است و نیروی انتظامی بطور قاطع با تمام جرائم برخورد می کند و به هیچ وجه با افرادی که مرتکب جرمی شوند اغماض نخواهد کرد.

این مسئول با ذکر موردی که ماموری به دلیل تخلف ۲۰ هزار تومانی اخراج شد، ادامه داد: البته اقدامات در نیروی انتظامی بیشتر پیشگیرانه است و تلاش داریم از طریق فعالیت حوزه های حفاظت اطلاعات، عقیدتی سیاسی و بازرسی از وقوع تخلف در میان مواموران جلوگیری به عمل آید.