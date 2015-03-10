۱۰ هزار اصله درخت در کوهدشت کاشته شد

بخشدار مرکزی کوهدشت در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تخریب درتان بلوط در این شهرستان اظهار داشت: در سال های گذشته قتل درختان بلوط و جنگل ها بی رویه انجام می گرفت اما مدتی است به خاطر فرهنگ سازی های انجام گرفته از سوی رسانه ها و برخی مسئولان این امر به حداقل رسیده است.

محمد ضرونی افزود: همچنین طی چند سال اخیر بر اثر ورود ریزگردها، خشکسالی ها و دیگر عوامل خشکیدگی دامنگیر درختان بلوط شده و این سرمایه های ارزشمند را در معرض خطر جدی قرار داده است.

ضرونی با بیان این که فرهنگ کاشت و نگهداری از درخت باید در میان مردم روز به روز بیشتر تقویت شود، اظهار داشت: با هماهنگی منابع طبیعی کوهدشت ۱۰ هزار اصله درخت از انواع افرا، زبان گنجشک، کاج، سرو، لیلکی، زیتون ...در اختیار شوراها و دهیاری های بخش مرکزی کوهدشت قرار گرفت و کاشته شدند.

بخشدار مرکزی کوهدشت بیان داشت: طی جلساتی که با حضور فرماندارکوهدشت، دهیاران و شوراهای روستاهای این شهرستان برگزار شد مقرر شد اهالی روستاها از درختان کاشته شده مقابل منازل خود محافظت کنند.

ضرونی ادامه داد: به خانواده هایی که در پرورش و حفظ درختان کاشته شده در مقابل خانه های خود بکوشند جوایزی اهدا خواهد شد.