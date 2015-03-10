۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۱۰

۱۰ هزار اصله درخت در کوهدشت کاشته شد

کوهدشت - به مناسبت هفته منابع طبیعی ۱۰ هزار اصله درخت در روستاهای بخش مرکزی کوهدشت کاشته شد.

بخشدار مرکزی کوهدشت در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تخریب درتان بلوط در این شهرستان اظهار داشت: در سال های گذشته قتل درختان بلوط و جنگل ها بی رویه انجام می گرفت اما مدتی است به خاطر فرهنگ سازی های انجام گرفته از سوی رسانه ها و برخی مسئولان این امر به حداقل رسیده است.

محمد ضرونی افزود: همچنین طی چند سال اخیر بر اثر ورود ریزگردها، خشکسالی ها و دیگر عوامل خشکیدگی دامنگیر درختان بلوط شده و این سرمایه های ارزشمند را در معرض خطر جدی قرار داده است.

ضرونی با بیان این که فرهنگ کاشت و نگهداری از درخت باید در میان مردم روز به روز بیشتر تقویت شود، اظهار داشت: با هماهنگی منابع طبیعی کوهدشت ۱۰ هزار اصله درخت از انواع افرا، زبان گنجشک، کاج، سرو، لیلکی، زیتون ...در اختیار شوراها و دهیاری های بخش مرکزی کوهدشت قرار گرفت و کاشته شدند.

بخشدار مرکزی کوهدشت بیان داشت: طی جلساتی که با حضور فرماندارکوهدشت، دهیاران و شوراهای روستاهای این شهرستان برگزار شد مقرر شد اهالی روستاها از درختان کاشته شده مقابل منازل خود محافظت کنند.

ضرونی ادامه داد: به خانواده هایی که در پرورش و حفظ درختان کاشته شده در مقابل خانه های خود بکوشند جوایزی اهدا خواهد شد.

