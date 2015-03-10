ضرورت کنترل ۲۰ کانون‌ بحرانی فرسایش بادی در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سید نقی عزیزی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران بمناسبت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری در سالن جلسات شهید نقاشیان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان اظهار داشت: ۴۷۷ هکتار از اراضی استان در ۲۰کانون‌های بحرانی محل برداشت، رسوب و با حمل خاک است و خسارات زیادی را به تأسیسات استان سمنان وارد می‌کند.

به گفته وی، خسارات سالانه این کانون‌های بحرانی فرسایش بادی به تأسیسات استان سمنان، به بیش از ده‌ها میلیارد ریال می‌رسد که هرساله تکرار می‌شود.

گونه‌های شورپسند در بیابان‌های سمنان کاشته می‌شود

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان تصریح کرد: این کانون‌های بحرانی با پیشروی در استان سمنان سبب ورود خسارت به زیرساخت‌های اراضی کشاورزی، مسکونی و صنعتی استان سمنان می‌شود.

عزیزی با تأکید بر اینکه کنترل کانون‌های بحرانی فرسایش بادی استان سمنان در اولویت نخست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری این استان است خاطرنشان کرد: فعالیت‌های گسترده‌ای در راستای تثبیت شن‌های روان در بیابان‌های استان سمنان به ویژه در کانون‌های بحرانی آن تدارک دیده شده است.

وی، کشت گونه‌های شورپسند را یکی از راه‌های کنترل کانون‌های بحرانی فرسایش بادی در این استان عنوان و تصریح کرد: این مهم به منظور جلوگیری از پیشروی شن‌های روان اجرایی می‌شود.

عزیزی با بیان اینکه این طرح هم‌اکنون نیز در استان سمنان در حال اجرا است عنوان کرد: بر این اساس گونه‌هایی مانند تاغ، استریپلکس و غره داغ که نیاز کمتری به آب داشته و دربرابر شوری مقاومت زیادی دارند کشت می‌شود.

۶ سد خاکی زیرزمینی در استان سمنان احداث شد

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان نیز در این نشست ضمن اشاره به احداث شش ۶ سد خاکی زیرزمینی در استان اظهار داشت: این بندهای زیر سطحی ظرفیت بسیار مناسب آبی را برای استان به وجود آورده و سمنان یکی از استان‌های پیشرو در احداث سدهای زیرزمینی در کشور است.

محمدهادی نوچه افزود: کار احداث این بندهای زیرزمینی در شش نقطه بیابانی استان سمنان مانند دهورد گرمسار، سرکویر دامغان و منطقه تویه دامغان به اتمام رسیده است.

وی با اشاره به مطالعات انجام شده در زمینه احداث بندهای زیرزمینی در این استان گفت: بر اساس مطالعات انجام شده، ۲۰ نقطه از استان سمنان به منظور احداث بندهای زیرزمینی شناسایی شده است.

در مناطق محل احداث سدهای زیرزمینی نباید قنات وجود داشته باشد

معاون آبخیزداری و آبخوان‌داری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با تأکید بر اینکه محل‌های احداث این بندهای زیرسطحی باید دارای شرایط ویژه‌ای را داشته باشند، عنوان کرد: در مناطق محل احداث سدهای زیرزمینی نباید قنات وجود داشته باشد و در این مطالعات به این نکته نیز توجه شده است.

به گفته نوچه، برنامه‌ریزی برای احداث شش سد خاکی زیر زمینی دیگر در استان سمنان نیز انجام شده است و محل‌های احداث و نیز مشخصات آن به منظور تأمین اعتبار اعلام شده است.

وی تصریح کرد: آغاز عملیات اجرایی این بندهای خاکی منوط به تأمین اعتبار است.

دسترسی به منابع کوچک آبی در مناطق حاشیه کویر

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با اشاره به اینکه در مناطق کویری آب‌های زیرسطحی مناسبی وجود دارد که از دسترس خارج است تصریح کرد: دسترسی به منابع کوچک آبی در مناطق حاشیه کویر از مهمترین اهداف اجرای این طرح ملی است.

نوچه در خاتمه گفت: با توجه به اینکه تبخیر آب در این سدها نزدیک به صفر بوده و این منابع آبی آلودگی محیطی نیز ندارد؛ احداث بندهای زیرزمینی بسیار اهمیت دارد.