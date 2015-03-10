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۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۱۵

علیکرمی:

اردوی تیم ملی تکواندو نونهالان امروز در سرپلذهاب آغاز شد

اردوی تیم ملی تکواندو نونهالان امروز در سرپلذهاب آغاز شد

کرمانشاه- رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سرپلذهاب، گفت: اردوی تیم ملی تکواندو نونهالان از امروز به میزبانی سرپلذهاب آغاز شد.

علی علیکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اردوی تیم ملی تکواندو نونهالان از امروز در سرپلذهاب آغاز شده و به مدت ده روز نیز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: نونهالان کشورمان خود را برای حضور در مسابقات آسیایی که فروردین سال آینده برگزار خواهد شد، آماده می کنند.

علیکرمی گفت: تمامی امکانات لازم مطابق با استانداردهای جهانی برای برگزاری هر چه بهتر این اردو فراهم شده است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سرپلذهاب یادآور شد: از استان کرمانشاه وحید ناصری به عنوان مربی و محمد خانی نیز به عنوان ورزشکار در این اردو حضور خواهند داشت.

کد مطلب 2515559

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