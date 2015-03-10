اردوی تیم ملی تکواندو نونهالان امروز در سرپلذهاب آغاز شد

علی علیکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اردوی تیم ملی تکواندو نونهالان از امروز در سرپلذهاب آغاز شده و به مدت ده روز نیز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: نونهالان کشورمان خود را برای حضور در مسابقات آسیایی که فروردین سال آینده برگزار خواهد شد، آماده می کنند.

علیکرمی گفت: تمامی امکانات لازم مطابق با استانداردهای جهانی برای برگزاری هر چه بهتر این اردو فراهم شده است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سرپلذهاب یادآور شد: از استان کرمانشاه وحید ناصری به عنوان مربی و محمد خانی نیز به عنوان ورزشکار در این اردو حضور خواهند داشت.