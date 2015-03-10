قازان یکی از قطب های فرهنگی و دانشگاهی روسیه است

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی ظهر سه شنبه در دیدار با ایلسور متشین شهردار قازان بر ضرورت توسعه همکاری های دوطرفه بین قازان و تبریز تاکید کرد و افزود: مشترکات فرهنگی زیادی بین مردم تبریز و قازان وجود دارد که باید این مشترکات باعث افزایش توسعه دو جانبه تبریز و قازان باشد.

وی با بیان اینکه افزایش روابط قازان و تبریز باعث توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاتارستان می شود، گفت: قازان در طول تاریخ هزار ساله خود به واسطه تعامل با تبریز در ارتباط مستمر با جمهوری ایران اسلامی بوده است.

نجفی همچنین بر ضرورت توسعه همکاری های اقتصادی بین تبریز و قازان تاکید کرد و گفت: شهرداری تبریز با توجه به نقش کلیدی شهر تبریز در گستره موضوعات مختلف جمهوری اسلامی در کنار رویکرد های مختلف عمرانی، خدماتی، شهرسازی و اجتماعی توسعه دیپلماسی شهری را از محورهای مهم برنامه های مدون خود می داند.

شهردار تبریز با بیان اینکه بودجه ۲۸۵۰۰ میلیارد ریالی شهرداری تبریز با حمایت و نظارت شورای شهر تبریز تصویب شده، ابراز داشت: ارتباط شهرداری تبریز با دستگاه های مختلف اجرایی و مدیران و اعضای شورای شهر باعث توسعه و تسریع اجرای پروژه های شهری در تبریز شده است.