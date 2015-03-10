  1. استانها
  2. کرمان
۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۲۴

بازتاب گزارش مهر/

گوجه فرنگی در جنوب کرمان خرید توافقی می شود/ کوتاهی دست دلالان

گوجه فرنگی در جنوب کرمان خرید توافقی می شود/ کوتاهی دست دلالان

کرمان - رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان از خرید توافقی محصول گوجه فرنگی جنوب کرمان توسط مدیریت تعاون روستایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید یعقوب موسوی ظهر سه شنبه در جلسه تنظیم بازار جنوب کرمان اظهارداشت: جنوب استان کرمان سومین تولید کننده مرکبات کشور محسوب می شود و نقش قابل توجهی در تولید این محصول دارد.

وی تصریح کرد: در سال جاری سه هزار و ۲۵۰ تن مرکبات توسط سازمان تعاون روستایی خریداری شده است که شامل نوع والنسیا که بسیار خوش طعم و ارگانیک است می شود.

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان افزود: پیش بینی ما خریداری چهار هزار تن میوه و ارسال به سایر استانها است.

وی ادامه داد: با توجه به افت قیمت محصول گوجه فرنگی در جنوب کرمان نیز اقدامات فراوانی صورت گرفته است و اداره تعاون روستایی در منوجان گوجه را با نرخ ۳۵۰۰ ریال از کشاورزان خریداری می کند و به این ترتیب جلوی افت قیمت محصول گرفته می شود و دلالان نمی توانند روی قیمت بازار تاثیر گذار باشند.

وی همچنین از تامین میوه سیب زمینی و مرکبات شب سال با قیمت مناسب برای مردم خبر  داد و افزود: با این اقدام قیمت مرکبات در بازار کنترل می شود.

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: ۱۰۰ میلیارد ریال در این خصوص اختصاص یافته است.

کد مطلب 2515564

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها