گوجه فرنگی در جنوب کرمان خرید توافقی می شود/ کوتاهی دست دلالان

به گزارش خبرنگار مهر، سید یعقوب موسوی ظهر سه شنبه در جلسه تنظیم بازار جنوب کرمان اظهارداشت: جنوب استان کرمان سومین تولید کننده مرکبات کشور محسوب می شود و نقش قابل توجهی در تولید این محصول دارد.

وی تصریح کرد: در سال جاری سه هزار و ۲۵۰ تن مرکبات توسط سازمان تعاون روستایی خریداری شده است که شامل نوع والنسیا که بسیار خوش طعم و ارگانیک است می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان افزود: پیش بینی ما خریداری چهار هزار تن میوه و ارسال به سایر استانها است.

وی ادامه داد: با توجه به افت قیمت محصول گوجه فرنگی در جنوب کرمان نیز اقدامات فراوانی صورت گرفته است و اداره تعاون روستایی در منوجان گوجه را با نرخ ۳۵۰۰ ریال از کشاورزان خریداری می کند و به این ترتیب جلوی افت قیمت محصول گرفته می شود و دلالان نمی توانند روی قیمت بازار تاثیر گذار باشند.

وی همچنین از تامین میوه سیب زمینی و مرکبات شب سال با قیمت مناسب برای مردم خبر داد و افزود: با این اقدام قیمت مرکبات در بازار کنترل می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: ۱۰۰ میلیارد ریال در این خصوص اختصاص یافته است.