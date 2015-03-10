به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید داوود احمدپناه صبح سه شنبه در خلال آئین کاشت نهال در شهمیرزاد اظهار داشت: اسلام برای کشاورزی اهمیت ویژهای قائل شده و اگر کسی خاک و آب داشته باشداما گرسنه بماند از رحمت خدا به دور است.
وی با تصریح بر اینکه انسان با نگاه کردن به فضای سبز به یاد عظمت خدا میافتد، اهمیت فضای سبز را اینچنین بیان کرد: سیراب کردن یک درخت بهاندازه سیراب کردن یک انسان تشنه لب ثواب دارد.
امامجمعه شهمیرزاد تاکید کرد: درختان مانند انسانها دارای ارزش هستند و برای حفظ آنان باید تلاش شود.
وی خاطر نشان کرد: شهمیرزاد به آب و هوا و درختان بزرگش زنده است و در صورت بیتوجهی به کویری لمیزرع و بیآب و علف تبدیل خواهد شد
احمدپناه تأکید کرد: حفظ و نگهداری از درختان از کاشت درختان مهمتر بوده و همه مسئولان و مردم باید همانطور که درخت میکارند، در حفظ و نگهداری این درختان نیز کوشا باشند.
وی از اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان مهدیشهر، شهرداری، شرکت کشت و صنعت، جهاد کشاورزی، شهمیرزاد خواست تا با همکاری با یکدیگر برای حفظ فضای سبز شهمیرزاد و جلوگیری از خشک شدن درختان نهایت سعی و تلاش خویش را بهکار بندند.
امامجمعه شهمیرزاد همچنین در خاتمه از مسئولان خواست تا برای تأمین آب غیرشرب برای آبیاری درختان و فضای سبز شهمیرزاد فکر اساسی کنند و افزود: شهر شهمیرزاد به درختان و سرسبزیاش معروف است و همه ما باید تلاش کنیم تا این منابع خدادادی حفظ شود.
