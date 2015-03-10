به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، گودرزی در جمع معاونین وزارت،مدیران ستادی و مدیران کل استانها گفت: در این شرایط قهرمانان در میادین بین المللی عرض اندام خواهند کردم و مردم دنیا خواهند دانست که ما افکار توسعه گرا و فرهنگ غنی داریم و افکار داعشی نداریم. ورزش بهترین معرف افکار توسعه گرا و فرهنگ غنی ایران است. عنصر مطلوب ورزش در اختیار ما و رسانه‌ها قرار دارد که باید تلاش کنیم تقویت شود و سکوهای بالاتری را کسب کنیم.

وی با اشاره به حقوق کارکنان وزارت ورزش و جوانان اظهار کرد: متاسفانه پایین ترین رقم قبل از یک نهاد دیگر با میانگین یک میلیون و 130 هزار تومان مربوط به این وزارتخانه است که اگر صد در صد هم اضافه شود، تازه به خط فقر می رسیم. انتقادی که به گذشتگان دارم این است که چرا برای افزایش آن اقدامی نکرده اند.

سرانه ورزشی تهران 33 سانتی متر است

وزیر ورزش و جوانان در ادامه خطاب به مدیران و مسئولین ورزش کشور با تاکید بر عدم آغاز به ساخت پروژه های جدید یادآور شد: پروژه های جدید را تعریف نکنید و زیر بار کلنگ زدن آنها نروید، چرا که ما پروژه های ناتمامی داریم که برخی از آنها مربوط به سال های بسیار دور و حتی 24 سال گذشته است.

وی با اشاره به اهمیت آمایش رشته های ورزشی در استان ها اظهار داشت: این آمایش در خصوص فضاهای ورزشی نیز باید باشد تا براساس آن بتوانیم فشارهای احتمالی دیگر سازمان ها را خنثی کنیم. تهران با این جمعیت، سرانه 33 سانتی متر مربعی دارد اما یک روستا در بوشهر با 10 خانوار مجموعه بزرگ کامل ورزشی دارد. اگر در شرایط رونق باشیم ایرادی ندارد که روستاهای ما از اماکن ورزشی منتفع باشند.

گودرزی در ادامه خاطرنشان کرد: ورزش می‌تواند سکوی پرتابی برای اوج گیری بسیاری از افراد باشد و این دلیل عمده‌ای است که امروز ما شاهد حضور غیر ورزشی ها را در ورزش هستیم.

برخی 20 سال حقوق گرفته‌اند بدون حضور در محل کار

وی در ادامه در خصوص اشتغال ورزشکاران و قهرمانان گفت: دکتر هاشمی زحمات زیادی برای این موضوع کشیده و لایحه‌ای آماده و تقدیم دولت شده و در کمیسیون اجتماعی هم از آن حمایت شده تا بتوانیم برای قهرمانان اشتغال ایجاد کنیم.

وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: البته مشکلاتی هم در این بین وجود دارد و اکثر نهادهایی که قهرمانان را استخدام کرده‌اند، از این گلایه دارند که ورزشکار هیچگاه سر کار خود حضور ندارد و حتی شاهد بودیم 20 سال حقوق بدون حضور می گیرد البته ضعف هم از ما و دیگر مدیران است که این موضوع را بررسی نکردیم. بطور حتم با این رویه برخورد قانونی خواهم کرد. امر اشتغال ورزشکاران امری پسندیده است مشروط بر اینکه آنها در تخصص خود مشغول شوند.

رسانه‌ها نگاه پوپولیستی نداشته باشند

وی افزود: توصیه می‌کنم به مدیران ورزش کشور که از سیاست‌های دولت به عنوان نمایندگان رسمی مردم حمایت کنند و چارچوب‌های آن را رعایت کنند. ما باید وزارت ورزش و جوانان را از این حالتی که است، خارج کنیم و آن را از سطح سازمان تربیت بدنی به سطح وزارت ورزش و جوانان ارتقا دهیم و این توسعه در همه سطوح را می‌طلبد. ورزش باید از حاشیه زندگی مردم به متن زندگی آنها وارد شود و مانند آب، غذا و سلامت به آن نگاه شود.

گودرزی با بیان اینکه رسانه‌ها در این فرهنگ سازی بی‌تاثیر نیستند، یادآور شد: از رسانه‌ها می‌خواهم اینقدر به مسائل پیش پا افتاده و ریز ورزش توجه نکنند آنها باید از ما آمار بخواهند که تعداد مردمی که در گذشته به ورزش می پرداختند، چقدر بوده و حالا چقدر است. ما مشکلات بسیار زیادی در ورزش داریم از جمله زیرساخت‌هایی که دارد ساخته می‌شود و فاقد استاندارد و با کیفیت نازل است این را رسانه باید نقل کند.

وی تصریح کرد: اکنون 6 ماه است که خوراک رسانه بحث خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس شده، آیا این نگاه عالمانه است و یا نگاهی پوپولیستی است؟ شما به اندازه طرفداران دو تیم راجع به این موضوع سوال کردید و از ما پاسخ شنیدید و این کفایت می کند.

وزیر ورزش و جوانان در پایان گفت: ما مشکلات بسیار زیادی از عدم پرداختن مردم به ورزش داریم. جوانان ما فضا برای ورزش ندارند و اگر هست برای ورزش استفاده نمی‌شود. ذائقه مردم را به چیزهای تلخ غیر مفید عادت دادهایم که رسانه می‌تواند این ذائقه را تغییر دهد. شما می‌توانید با نگاه نو، منطقی، علمی و صحیح این را تغییر دهید.