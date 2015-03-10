آموزش و پرورش تنها مسئول امور تربیتی نیست/عزت معلم ضرورت توسعه

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کفاش بعد از ظهر سه شنبه در همایش تجلیل از مربیان پرورشی اردبیل تصریح کرد: یکی از مشکلات امر تربیت در جامعه این است که تبلیغ شده آموزش و پرورش مسئول تربیت است.

وی با تاکید به اینکه این تفکر، تفکری منسوخ در دنیا است، اضافه کرد: در تائید آن باید گفت دانش آموز ساعات محدودی در اختیار آموزش و پرورش است و مابقی ساعات نهادهای دیگر از جمله خانواده، رسانه و... در امر تربیتی وی تاثیر گذارند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش معتقد است در دور جدید برنامه های تربیتی آموزش و پرورش هر چند ارزشها تغییر نکرده اما روش ها و شیوه ها دچار تغییرات اساسی شده است.

کفاش با بیان اینکه برخی عدم تغییر ارزش را به عنوان ایرادی در عادت کردن و تکرار عادت در برنامه ها می دانند، اضافه کرد: ارزش ها قابل تغییر نیست و نباید اینطور تصور شود که هر تکراری بد است.

وی تصریح کرد: در مقابل ثبات ارزش ها، شیوه ها باید با تغییرات روز دنیا و علوم روز تغییر یابد و نمی توان دانش آموز دیروز را با دانش آموز امروز یکی گرفت و یا به زبانی که در گذشته با وی صحبت می شد امروز او را آموزش داد.

به گفته معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش در دوره جدید برای امور تربیتی الزاماتی داریم که از آنجمله در ابتدا تفکیک امور تربیتی از تربیت است.

وی با اذعان به اینکه امور تربیتی ساختار است و معلم جزئی از نظام تعلیم و تربیت، ادامه داد: بخشی از وظایف تربیتی بر عهده مدرسه است و نباید تمامی وظیفه تربیتی را بر عهده آموزش و پرورش دانست.

کفاش معتقد است در برخی مواقع سایر نهادها تاثیرات آموزشی به مراتب بیشتری از آموزش و پرورش دارند و گاها به نقش تربیتی آن غلبه می کنند و به همین دلیل باید نگاه کلی تری به امور تربیتی داشت.

وی با یادآوری منویات رهبری مبنی بر نگاه سرمایه ای و نه هزینه ای در آموزش و پرورش الزام بعدی را برخورداری معلم تربیتی از معلومات خواند و گفت: در این خصوص نباید معلم منتظر ایده های جدید باشد و مهمترین نقطه خواست خود فرد است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با تاکید به ضرورت توانمندی معلم امور تربیتی به ویژه در عرصه مجازی به نقش امور تربیتی به عنوان مربی و پدر و مادر تاکید کرد.

این مسئول با بیان اینکه باید تشکل های دانش آموزی را پرورش داد و کارها را به دانش آموزان سپرد یادآور شد: در زمان حکومت طاغوت ۲۳ تشکل در مدارس فعال بود و در حال حاضر ما چهار تشکل بیشتر نداریم.

کفاش معتقد است نباید تصور شود که تعداد تشکل ها کافی است و باید با توسعه تشکل ها امور تربیتی با راهبری دانش آموز توام باشد.

وی در عین حال به ضرورت نگاه مجموعه ای به فعالیت های امور تربیتی تاکید کرد و ادامه داد: نباید برخی فعالیت ها به دلیل سلایق مدیران مدارس تعطیل شود.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با ذکر مثالی تصریح کرد: به عنوان مثال در مدرسه ای که مدیر و مربی علاقه مند به فعالیت های قرآنی است سرود و تئاتر حذف می شودو یا برعکس و این در حالی است که یک مدرسه خوب و موفق به گروه سرود خوب، گروه تئاتر، قاری قرآن و نماز خوان خوب تواما نیاز دارد.

به گفته کفاش جامعه از انسان تک ساحتی ضربه می خورد و لازمه توسعه این است که نگاه تک بعدی در امر توسعه کنار گذاشته شود.

وی با تاکید به مقبولیت و محبوبیت مربیان پرورشی در بین دانش آموزان، ادامه داد: دانش آموز باید به مربی پرورشی باور و ایمان داشته باشد و در غیر این صورت مربی نمی تواند موفق عمل کند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش تاکید دارد که جامعه ای در مسیر توسعه گام برخواهد داشت که بتواند عزت و بزرگی معلمان خود را حفظ کند.

کفاش با بیان اینکه آموزش و پرورش در دو مرحله انقلاب ودفاع مقدس دین خود را به ارزش های انقلاب ادا کرده است، اضافه کرد: این نهاد آموزشی همواره در طول این دو دوره در مقابل حرکتی که منافع ملی را تهدید کند قیام کرده است.

وی با یادآوری اندیشه های امام راحل در بدو شکل گیری انقلاب اضافه کرد: در آن مقطع امام خمینی (ره) آموزش و پرورش را در گروه نهادهایی قرار دادند که باید دچار تحول می شد.

به گفته معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش اندیشه های امام راحل موجب شد که امور تربیتی در درون آموزش و پرورش ایجاد شود و انسان های متدینی که در دو مشخصه اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و دفاع از ارزش ها مشترک بودن وارد کار شوند.

کفاش معتقد است این انسان های بدون ادعا بی توجه به مقام و پست و چشم داشت مادی وارد عرصه شدند و کم کم امور تربیتی را به عنوان یک ساختار شکل دادند.

وی با تاکید به اینکه تربیت مقدم بر تعلیم است، اضافه کرد: هر کسی که به این مقوله باور داشته باشد می شود مربی و مربی را باید به عنوان یک ارزش و نه شغل و حکم دید.

این مسئول با یادآوری موفقیت امور تربیتی در دوران دفاع مقدس، ادامه داد: اگر فداکاری مردان و زنان غیرتمند نبود گروهک ها مدارس را تسخیر می کردند.

وی تصریح کرد: با وجود نفوذ گروهک ها به مدارس؛ امور تربیتی با اندیشه های انحرافی مقابله کرد و در اوایل انقلاب که تشکیلات اطلاعاتی نداشتیم حتی در پاکسازی گروه های انحرافی نیز مشارکت داشت.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با تاکید به اینکه در دوران جنگ تحمیلی امور تربیتی مدیریت جبهه و جنگ را بر عهده داشت، افزود: ثمره آن هزاران جانباز و ۱۰۰ ها شهید است که جانانه از ارزش های انقلاب دفاع می کردند.

این مسئول معتقد است امروز برای توسعه تربیت اسلامی همگان باید قیام کنند و به برکت اقدامات تربیتی است که فرزندان به شکل شایسته تربیت می شوند.