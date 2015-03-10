همایش های علمی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج متناسب با نیاز جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قربان کیانی ظهر امروز سه شنبه در همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار اظهار داشت: برگزاری همایش های علمی و تحقیقاتی یکی از برنامه های اصلی و دارای اولویت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج است.

وی ادامه داد: برگزاری همایش های علمی و تحقیقاتی در واحد سنندج در راستای توجه به نیازهای جامعه برگزار می شود و ما تلاش می کنیم که این همایش ها زمینه و شرایط لازم برای رفع مشکلات و چالش های پیش روی توسعه استان کردستان را فراهم کند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج بیان کرد: برای سال آینده نیز همایش های متعددی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج برگزار می شود و در همین راستا قرار است که این همایش ها در راستای رفع مشکلی از مشکلات استان و یا ارائه راهکاری برای توسعه کردستان برگزار شود.

وی با اشاره به برگزاری همایشی با محوریت بررسی وضعیت دریاچه زریوار مریوان گفت: این همایش سال آینده و با محوریت بررسی دریاچه زریوار مریوان به صورت ملی برگزار می شود تا بتوان بر اساس یافته های علمی و تحقیقاتی زمینه را برای نجات این دریاچه از شرایط و وضعیت فعلی فراهم کرد.

کیانی با بیان اینکه هم اکنون ۴۵۰ نفر عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در کردستان هستند، ادامه داد: این تعداد اعضای هیئت علمی بهترین ظرفیت در راستای توسعه همه جانبه استان به شمار می رود و به همین دلیل انتظار می رود با ارتباط بیشتر بین دانشگاه و سایر ادارات دولتی از این ظرفیت بسیار خوب بهره برداری شود.

وی در پایان سخنان خود ضمن اشاره به رشد مقالات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج یادآور شد: افزایش رشد مقالات علمی در کنار مشارکت اعضا هیئت علمی برای برگزاری همایش های ملی و حتی بین المللی نشان می دهد که امروز دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج به یک قطب علمی در کشور تبدیل شده است.

همایش یک روزه محیط زیست و توسعه پایدار به همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و با حضور استاندار کردستان، مشاور رئیس سازمان محیط زیست کشور و جمعی از اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در سنندج برگزار شد.