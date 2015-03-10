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۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۰۶

آیت الله نوری همدانی:

آستان مقدس حضرت معصومه(س) فرهنگ و معنویت زائران را ارتقا دهد

آستان مقدس حضرت معصومه(س) فرهنگ و معنویت زائران را ارتقا دهد

قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان با بیان این که کار فرهنگی بسیار مهم و حساس است، گفت: مسئولان آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) باید بتوانند سطح فرهنگ و معنویت زائران این آستان مقدس را ارتقا دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسین نوری همدانی ظهر سه شنبه در دیدار مسئولان آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) با بیان اینکه کار فرهنگی بسیار مهم و حساس است، اظهار داشت: فرهنگ و معنویت موجب شده زائران به زیارت آستان مقدس حضرت معصومه(س) بیایند و مسئولان فرهنگی نیز باید بتوانند زائران را از لحاظ فرهنگ ارتقا دهند.

وی بیان داشت: در انتخاب افراد مسئول در آستان مقدس لازم است ابتدا امتحانی از آنها گرفته شود تا سطح سواد علمی آنان سنجیده شود و همچنین افرادی انتخاب شوند که به تاریخ نیز مسلط باشند.

استاد برجسته حوزه با بیان اینکه در تاریخ بسیاری از انحراف‌ها، خلاف اسلام بوده است، ادامه داد: لازم است افرادی انتخاب شوند که از لحاظ فرهنگ در سطح بالا و کاملی باشند.

صاحبان منابر چهره آمریکا و صهیونیست را به مردم نشان دهند

آیت الله نوری همدانی در بخش دیگری از سخنان خود ابراز کرد: باید صاحبان منابر و مرثیه خوانان با توجه به جنگ سخت و نرمی که در پیش رو است، جنایت‌های آمریکا و صهیونیست را به مردم انعکاس دهند.

مرجع تقلید شیعیان یادآور شد: باید افرادی برای خدمت در آستان مقدس قم انتخاب شوند که بر اساس فرهنگ اسلام حتی در مرثیه خوانی و دعاخوانی عمل کنند و مطالب اسلامی ناب و فرهنگی که در دعا‌ها وجود دارد و همچنین مطالب سیاسی آنها را به مردم برسانند.

وی در این زمینه ادامه داد: این کار بسیار مهم و حساس است که باید در آن دقت شود.

آیت الله نوری همدانی عنوان کرد: نیاز است ماهانه از سوی حرم حضرت معصومه(س) مجله‌ای تولید شود و در آن ویژگی و قسمت‌های مختلف را بیان کنند و همچنین افرادی را که در این مکان مدفون هستند را معرفی کرده و بخشی از آثار آن‌ها را معرفی کنند.

وی با تأکید بر اینکه کار فرهنگی بسیار مهم است، افزود: اشعاری که امام راحل درباره حضرت فاطمه معصومه(س) بیان کرده‌اند بی‌نظیر است و معرفی این گونه مطالب بسیار باارزش است.

کد مطلب 2515575

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