به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پورخیاط سرپرست گروه «پرسیست» در راستای تکمیل فصل اخیر پژوهش های خود حول محور «شناخت و همگون سازی المان‌های انرژی در مخاطب» با همکاری حمید پورآذری کارگاهی یک روزه را برگزار می‌کند.

گروه پژوهشی هنری «پرسیست» روز شنبه 23 اسفندماه با بهره گیری از تجربیات حمید پورآذری کارگردان باسابقه تئاتر اقدام به برگزاری کارگاه یک روزه مشترکی تحت عنوان «محیط تئاتری به مثابه تئاتر محیطی» می‌کند.

علاقه مندان جهت ثبت نام در این کارگاه می توانند با شماره هماهنگی 09193240139 تماس حاصل کنند. ساعت برگزاری این کارگاه نیز از 9 صبح تا 15 بعد از ظهر روز 23 اسفندماه است.