نتایج چند هفته اخیر فولاد خوزستان طبیعی است

اسماعیل شریفات در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بازی فولاد و پیکان که به تساوی بدون گل منجر شد، اظهار کرد: پیکان برای تساوی بازی می کرد به گونه ای که آنها با هشت بازیکن دفاع می کردند به همین دلیل عبور از دفاع فشرده پیکان سخت بود و هر وقت بچه ها از خط دفاعی پیکان رد می شدند، نوبت به دروازه بان آنها می رسید که مانع از گلزنی تیم ما شود.

وی در خصوص عملکرد قاضی این بازی نیز عنوان کرد: درباره داوری نمی خواهم صحبت کنم ولی دیدید که کارشناس برنامه ۹۰ دوشنبه شب تائید کرد که داور دو پنالتی تیم فولاد را نگرفته است.

اعتراضی از هواداران نشنیدم

شریفات در خصوص اعتراض هواداران فولاد بعد از بازی با پیکان تهران نیز بیان کرد: تماشاگران فولاد در طول بازی به صورت مداوم بازیکنان و مربیان فولاد را تشویق کردند. بعد از بازی هم تا لحظه ای که وارد رختکن شدیم هیچ شعاری علیه سرمربی تیم داده نشد. شاید بعد از رفتن بازیکنان به رختکن شعاری داده شده ولی تا زمانی که در راه رفتن به رختکن بودیم، هیچ شعاری داده نشد.

مهاجم فولاد خوزستان افزود: اسکوچیچ سرمربی فولاد خوزستان نیز از نحوه بازی تیم رضایت داشت. او گفت از اینکه ۹۰ دقیقه در زمین دویدید خوشحال هستم و مطمئنم که اگر در بازی های بعدی به همین شکل بازی کنید برابر حریفان به پیروزی خواهیم رسید.

شریفات در خصوص بازی آینده فولاد در لیگ برتر گفت: بازی های گسترش فولاد تبریز را دیده ام. آنها تلفیقی از بازیکنان باتجربه و بازیکنان جوان هستند و مهاجمان سریعی دارند. دیدار با گسترش فولاد یکی از حساس ترین بازی های فصل تیم فولاد خوزستان است. اگر گسترش فولاد را شکست بدهیم، با توجه به شرایط جدول می توانیم جزو مدعیان اصلی قهرمانی باشیم.

بازی با نفت و استقلال شش امتیازی است

وی اضافه کرد: جدول بازی ها به شکلی است که ابتدا استقلال و نفت تهران با هم روبرو می شوند و پس از آن نوبت به تیم ما می رسد تا با استقلال و نفت بازی کنیم. بازی های فولاد برابر استقلال و نفت تهران بازی های شش امتیازی محسوب می شود و باید برابر رقیبان مستقیم به پیروزی برسیم.

شریفات در خصوص از دست دادن امتیاز از سوی فولاد در بازی های اخیر لیگ برتر نیز تصریح کرد: نتایج چند هفته اخیر تیم فولاد کاملاً طبیعی است. هر تیم در طول فصل با نوساناتی روبرو می شود. قبول دارم که گرفتن یک امتیاز از سه بازی مقابل سپاهان، سایپا و پیکان عملکرد خوبی محسوب نمی شود ولی باید در نظر بگیرید که در دور رفت هم از سه بازی مقابل سپاهان، سایپا و پیکان فقط دو امتیاز گرفتیم و بعد از آن هم با گل پنالتی دقیقه ۹۰ موفق به شکست دادن گسترش فولاد شدیم. حالا هم نتایج مشابه دور رفت تکرار شده است.

وی همچنین وضع شکافته شدن لبش تصریح کرد: بخیه های روی صورتم چیز مهمی نیست. در فوتبال از این اتفاقات زیاد می افتد. مشکلی که آزارم می دهد، ناراحتی کشاله است. با توجه به نیاز تیم، گاهی اوقات درد را فراموش می کنم. این حالت فقط مربوط به من نیست و تعدادی دیگر از بازیکنان فولاد هم با مشکل مصدومیت روبرو هستند اما برای تیم بازی می کنند.