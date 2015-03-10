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۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۴۹

آشناگر:

داشتن نگاه سیاسی به جامعه ایثارگران خیانت به نظام اسلامی است

داشتن نگاه سیاسی به جامعه ایثارگران خیانت به نظام اسلامی است

سنندج - معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان گفت: داشتن نگاه سیاسی به جامعه ایثارگران نوعی خیانت به نظام اسلامی است.

به گزارش خبرنگار، علیرضا آشناگر ظهر سه شنبه در جلسه رابطین امور ایثارگران در دستگاه‌های اجرایی استان کردستان اظهار داشت: ایثارگران و شهدا با خدا  در راستای ترویج اسلام معامله کردند و نگاه سودجویانه و سیاسی به انها نوعی جفا به حق آنها است.

وی افزود:عزت و سربلندی نظام و توفیق آن در عرصه‌ های جهانی تنها با نیت خالص و جانفشانی های آنها امکان پذیر بوده است و باور داشتن به اهداف شهدا مهم ‌ترین نیاز در راستای تحقق این خواسته است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان بیان کرد: ایثارگران در دوران جنگ تحمیلی مهم ‌ترین اصل را تکیه بر آموزه های دینی و پیروی ا امام راحل می دانستند و همین امر باعث شد که در بدترین شرایط بهترین نتیجه را بدست آورند.

آشناگر یادآور شد: زیباترین صحنه ‌ها در طول انقلاب اسلامی صحنه‌ هایی است که شهدا و رزمندگان جان بر کف ایران در جبهه ‌های هشت ساله حق علیه باطل خلق کردند.

وی ادامه داد: جاودانه کردن منشور اخلاقی شهدا در جامعه امروز نیازی ضروری است و می تواند در برابر توطئه های و فتنه های دشمنان بایستد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان گفت: توجه به جامعه ایثارگران و استفاده از ظرفیت آنها در بدنه مدیریتی دستگاه‌ های اجرایی از اولویت‌ های دولت یازدهم است و در همین راستا حرکت ‌های بسیار خوبی در سطح استان انجام شده است.

آشناگر در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: نداشتن بانک اطلاعاتی جامع و کامل از جامعه ایثارگران و توانایی ‌های آنان یکی از مهم ‌ترین مشکلات سد راه بهره‌ گیری از این ظرفیت در استان است.

وی افزود: نبود بانک اطلاعاتی از ضعف‌ های ما در استان است که مانع از استفاده و بهره‌ گیری مطلوب از این ظرفیت ها است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان بیان کرد: توجه به بحث آموزش در راستای ارتقای شغلی خانواده‌ های ایثارگران ضروری است و جامعه ایثارگران باید با کسب آموزش‌‌ های مختلف فراخور نیاز بستر را برای ارتقای شغلی خود و خدمت بیشتر به جامعه فراهم سازند.

کد مطلب 2515579

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