به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران از تمامی باشگاه‌های لیگ برتر و لیگ دسته اول که تمامی بازیکنان منتخب تیم فوتبال امید ایران را به صورت کامل جهت انجام اردوی آماده‌سازی در اختیار تیم امید گذاشتند، قدردانی کرد.

این تیم‌هابا توجه به اینکه درگیر مسابقات لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا هستند، به خاطر کمک به تیم فوتبال امید در راه صعود به المپیک، بازیکنان خود را در اختیار تیم امید قرار دادند.

ضمنا، بازیکنانی که به علت صادر نشدن ویزا موفق به حضور در اردو نشده‌اند، مجاز به همراهی تیمشان هستند.