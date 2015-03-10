  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۱۷

قدردانی سازمان لیگ از باشگاه‌ها/ برخی از سفر به کویت جا ماندند

قدردانی سازمان لیگ از باشگاه‌ها/ برخی از سفر به کویت جا ماندند

سازمان لیگ از باشگاه‌هایی که بازیکنانشان را در اختیار تیم فوتبال امید برای سفر به کویت گذاشتند، تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران از تمامی باشگاه‌های لیگ برتر و لیگ دسته اول که تمامی بازیکنان منتخب تیم فوتبال امید ایران را به صورت کامل جهت انجام اردوی آماده‌سازی در اختیار تیم امید گذاشتند، قدردانی کرد.

این تیم‌هابا توجه به اینکه درگیر مسابقات لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا هستند، به خاطر کمک به تیم فوتبال امید در راه صعود به المپیک، بازیکنان خود را در اختیار تیم امید قرار دادند.

ضمنا، بازیکنانی که به علت صادر نشدن ویزا موفق به حضور در اردو نشده‌اند، مجاز به همراهی تیمشان هستند.

کد مطلب 2515582

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها