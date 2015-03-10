بودجه قطارشهری مشهد به میزان ۱۰ هزار میلیارد ریال تصويب شد

به گزارش خبرنگار مهر، ‌ اعضای شورای اسلامی شهر مشهد ظهر سه شنبه در شصت و یكمین جلسه علنی شورای اسلامی كه در تالار شورا برگزار شد بودجه سال ۹۴ شركت بهره برداری قطار شهری مشهد را با اعتبار ۱۰ هزار و ۴۴۰ میلیون ریال تصویب كردند.

براساس تبصره یك این مصوبه شهرداری مشهد موظف است در جهت افزایش بهره وری و استفاده بهینه از امكانات روش های نوین پرداخت كرایه بر اساس مسافت طی شده و یا زمان های استفاده و ایام خاص را ظرف مدت شش ماه در قالب لایحه به شورای اسلامی شهر مشهد ارائه كند.

مدیرعامل قطار شهری مشهد در این نشست و در ارتباط با هزینه های خطوط قطار شهری مشهد در سال ۹۴ اظهار كرد: به منظور تكمیل خط یك قطار شهری ۹۰۰ میلیارد ریال اعتبار، ‌ ادامه عملیات اجرایی خط دو قطار شهری شش هزار میلیارد ریال اعتبار، ‌ اجرای خط سوم دو هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار در سال ۹۴ هزینه خواهد شد.



كیانوش كیامرز افزود: منابعی كه برای تامین این اعتبار در نظر گرفته شده است شامل بودجه نقدی شهرداری مشهد، کمک های دولتی، صندوق ذخیره ارزی، فروش اوراق مشارکت و تسهیلات بانک توسعه ملی است.

وی مجموع اعتبارات طرح توسعه خط یك قطار شهری مشهد را یك هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال خواند و گفت: در حال حاضر ۶۰۰ میلیارد ریال از این مبلغ جذب و در راستای اجرا و تكمیل طرح هزینه شده است.



مدیر عامل قطار شهری مشهد با اشاره به بهره برداری از خط یك قطار شهری در نیمه نخست سال ۹۴تصریح كرد: در حال حاضر ۸۰ درصد از تجهیزات لازم جهت ساخت شبكه بالاسری این خط از محل تولیدات داخلی تامین می شود كه عملیات ریل گذاری آن تا خرداد ماه سال ۹۴ به پایان می رسد.

وی با بیان اینكه عملیات اجرایی خط سوم قطار شهری مشهد در هفته جاری آغاز می شود افزود: از مجموع ۱۴ كیلومتری عملیات حفاری خط دو قطار شهری مشهد تاكنون ۱۲.۵ کیلومتر آن به پایان رسیده است.



كیامرز با بیان اینکه تنها ۹۰ میلیارد تومان برای تکمیل طرح توسعه خط یک قطار شهری نیاز است اذعان كرد: از این میزان بودجه ۷۰ میلیارد تومان برای تامین قطعات و تجهیزات و ۲۰ میلیارد تومان برای عملیات‌های ساختمانی مورد نیاز است.

مدیرعامل قطار شهری مشهد اضافه كرد: هم اکنون مهم ترین مشکل پیش رو نبود شبکه بالاسری و مشکل ورود آن به کشور است درصدی از شبکه بالاسری توسط مهندسان داخلی تامین شده است اما بازهم به قطعات کاربردی و مهمی برای راه اندازی نیاز داریم.

کیامرز در ارتباط با ایستگاه پارك ریحانه در طرح توسعه خط یك قطار شهری مشهد عنوان كرد: در راستای تسهیل رفت و آمد برای بانوان به پارک ریحانه، دستور اعضای شورای شهر و شهردار ایستگاهی در نزدیکی پارک بانوان ریحانه در حال احداث است و قطعا تا پایان سال ۹۴ به بهره برداری خواهد رسید