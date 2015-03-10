برنامه های فرهنگی هلال احمر نزدیک به ۴۰۰ درصد افزایش دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ظاهر رستمی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران به برنامه های فرهنگی عید نوروز اشاره کرد و افزود: در این ایام علاوه بر نمازخانه های پایگاه امداد و نجات ۷۰۰ خیمه نماز در محل هایی که امکانات بهداشتی دارند ایجاد می شود.

وی با اشاره به بسته های فرهنگی آماده شده برای مردم گفت: این بسته ها شامل محصولات فرهنگی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر است و در آن آموزه های دینی تشریح شده است و با این کار برنامه عملیاتی مهندسی فرهنگی با محوریت مردم داری و اخلاق امدادگری کلید می خورد.

معاون فرهنگی نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر با اشاره به اولین همایش اخلاق امداد افزود: این همایش در سال آینده برگزار می شود و در آن پژوهش عملی درباره اخلاق امدادگری با استفاده از حضور دانش مداران فرهنگی انجام می شود.

وی یادآور شد: نخستین جشنواره قرآن جمعیت هلال احمر در حال برگزاری در مرحله استانی است که تا پایان سال به اتمام می رسد و اردیبهشت ماه در سطح ملی و کشوری ادامه می یابد.

رستمی تاکید کرد: مجله «تعالی هلال» که از تیر ماه امسال به طور مرتب به چاپ رسیده برای ۸ هزار نفر از کارکنان ارسال شده که به تازگی تغییرات خوبی در آن انجام شده است

وی ادامه داد: بودجه فرهنگی این سازمان در سال آینده نزدیک به ۷۰ درصد افزایش می یابد و البته بر اساس قانون اساسنامه و سند تحول هلال احمر، تمامی برنامه های عملیاتی در معیت باید یک پیوست فرهنگی داشته باشد.