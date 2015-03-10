همدان رتبه نهم کمبود بارش کشور را دارد/تابستان بحرانی در پیش است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا زندی ظهر سه شنبه در ستاد مدیریت بحران استان همدان با بیان اینکه مجموعه بارش سال زراعی استان تاکنون به طور میانگین حدود ۱۵۳ میلیمتر بوده که نسبت به سال زراعی گذشته ۶۷ میلیمتر معادل ۳۱ درصد و نسبت به بلند مدت ۴۲ میلیمتر معادل ۲۲ درصد کاهش داشته است، اظهار داشت: نهاوند در بین شهرستان های استان همدان با ۲۳۴ و یک دهم میلیمتر بیشترین مقدار بارش را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه شهرستان همدان با ۱۰۰ میلیمتر و کبودرآهنگ و فامنین با ۱۰۵ میلیمتر بارش کمترین مقدار بارش را به خود اختصاص داده اند، ابراز داشت: بارش در همه ایستگاه ها نسبت به سال زراعی گذشته و بلند مدت کاهش داشته است.

مدیرکل هواشناسی استان همدان با بیان اینکه نسبت به سال زراعی گذشته همدان، بهار، کبودراهنگ، فامنین و رزن و قهاوند بیشترین کاهش بارش را در استان همدان داشته اند، عنوان کرد: بیشترین میزان کاهش بارش در استان همدان نسبت به بلند مدت به ترتیب مربوط به همدان، کبودراهنگ، بهار و زن است.

زندی با بیان اینکه روند نزولی بارش در ۴۰ سال آماری کاملا مشهود است به طوری که در این روند حدود ۴۰ میلیمتر کاهش بارش مشاهده می شود، ادامه داد: پارامترهای دمایی نیز بیانگر افزایش دما نسبت به سال گذشته و حتی بلند مدت در استان همدان است.

وی با بیان اینکه میانگین حداکثر دما از چهار و یک دهم درجه سال گذشته در استان همدان امسال به ۱۰ و دو درجه رسیده است، ادامه داد: میانگین حداقل دما نیز از منفی هشت و دو دهم درجه به منفی دو و سه دهم درجه رسیده است.

مدیرکل هواشناسی استان همدان با بیان اینکه میانگین دمای هوای استان نسبت به سال گذشته پنج و پنج دهم درجه و نسبت به بلند مدت سه و ۹ دهم درجه افزایش داشته است، ابراز داشت: تعداد روزهای یخبندان نیز نسبت به سال گذشته ۱۵ روز و نسبت به بلند مدت ۱۰ روز کاهش داشته است.

عبدالرضا زندی با بیان اینکه روند صعودی دما در دوره آماری ۴۰ ساله ملموس است به نحوی که دو و نیم تا سه و نیم درجه سلسیوس افزایش دما در دراز مدت مشاهده می شود، بیان کرد: براساس نقشه های پیش بینی فصلی نیز بارش در ماه های فروردین، اردیبهشت و خرداد نرمال پیش بینی شده و پارامتر های دما نیز در کل استان تا پایان خرداد بین نیم تا یک و نیم درجه سانتیگراد افزایش خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در طول ۴۰ سال گذشته میانگین حداقل دما در زمستان فقط چهار سال به منفی و دو و دو دهم درجه رسیده است، اظهار داشت: همچنین در طول ۴۰ سال گذشته میانگین حداکثر دما فقط دو بار به ۱۰ و دو دهم درجه رسیده و میانگین دما نیز فقط دو بار به سه و چهار دهم درجه رسیده است.

میزان بارش زمستان امسال همدان ۲۴ میلیمتر بوده که در طول ۴۰ سال گذشته بی سابقه است

مدیرکل هواشناسی استان همدان با بیان اینکه میزان بارش زمستان امسال همدان ۲۴ میلیمتر بوده است که در طول ۴۰ سال گذشته بی سابقه است، بیان کرد: در ۴۰ سال گذشته در سال ۸۱ میزان بارش حدود ۱۸۰ میلیمتر بوده و در سال های دیگر بارشی کمتر از ۵۶ میلیمتر رخ نداده است.

زندی با بیان اینکه براساس عکس های ماهواره ای سطح پوشش برف در استان همدان در سالجاری در مقایسه با سال گذشته بسیار کم و اندک است، ابراز داشت: استان همدان از نظر میزان کمبود بارش در سال جاری نسبت به بلند مدت رتبه ۱۳ و نسبت به سال زراعی گذشته رتبه نهم را در بین ۳۱ استان کشور دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان نیز در ادامه با بیان اینکه در بحث تسهیلات ایام نوروز اکیپ های راهداری در ۲۲ راهدار خانه تا ۱۵ فروردین ماه مستقر هستند، اظهار داشت: همچنین پنج اکیپ مکانیکی سیار در محورهای شریانی در کنار امداد خودرو خدمات رایگان انجام می دهند.

محمد رودباری با بیان اینکه ۱۸ اکیپ راهداری وجود و ۱۰ اکیپ نیز تجهیز و اقدامات لازم در سطح راه مثل نصب علائم و آسفالت انجام شده است و در طول ایام نوروز خدمات رسانی می کنند، عنوان کرد: اکیپ ها به صورت ۲۴ ساعته شیف بندی شده اند و شماره تلفن ۳۲۵۶۹۰۰ پاسخگوی وضعیت راه های است.

وی با بیان اینکه احیا خط کشی در راه ها از جمله اقدامات در حال انجام است، بیان کرد: روشنایی گردنه همه کسی انجام شده و سه زیرگذر در استان به بهره برداری رسیده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان با بیان اینکه ۱۴ کیلومتر حفاظ میانی جدا کننده در راههای استان نصب و در ۹ محور شریانی استان به این شکل جدا سازی انجام شده است، بیان کرد: عملیات آشکار سازی نقاط حادثه خیز در ۵۲ نقطه استان همدان انجام شده است.

رودباری با بیان اینکه واژگونی خودرو در استان همدان نسبت به سایر استان های کشور بیشتر است، ادامه داد: ایجاد شیار ها در جاده باعث بالا رفتن هوشیاری راننده می شود و از طرفی نشان دهنده نقطه حادثه خیز است.

وی با بیان اینکه امسال ۱۷ هزار تابلو در استان همدان یا تعمیر یا نصب و یا جایگزین شده است، بیان کرد: همچنین ۶۱ مورد ترانشه برداری انجام شده است.