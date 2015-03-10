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۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۰۵

علیشاهی:

زمینه بکارگیری فرزندان ایثارگران درادارات دولتی کردستان فراهم است

زمینه بکارگیری فرزندان ایثارگران درادارات دولتی کردستان فراهم است

سنندج - مشاور امور ایثارگران و جانبازان استاندار کردستان گفت: بستر جذب و بکارگیری جامعه ایثارگران در بدنه دستگاه‌ های اجرایی استان وجود دارد و این مهم نشانه نگاه ویژه دولت به این قشر است.

به گزارش خبرنگار، حمید رضا علیشاهی ظهر سه شنبه در جلسه رابطین امور ایثارگران در دستگاه‌های اجرایی استان کردستان اظهار داشت: بنا به دستور استاندار دستگاه‌ های اجرایی استان موظف هستند از ظرفیت‌ های جامعه ایثارگران در صورتی که فرزندان خانواده‌ های شاهد و ایثارگر در شرایطی هم‌ ردیف با دیگران قرار داشته باشند استفاده شود.

وی افزود: در راستای خدمات رسانی هر چه بیشتر به جامعه ایثارگر استان بانک اطلاعاتی جامعه ایثارگران ایجاد شده است.

مشاور امور ایثارگران و جانبازان استاندار کردستان بیان کرد: با توجه به پیگیری های مستمر اطلاعات جامعه ایثارگران ۶۱ دستگاه استان تاکنون جمع ‌آوری شده است.

علیشاهی یادآور شد: با تلاش‌ هایی که صورت گرفت نرم ‌افزار این بانک اطلاعاتی نیز تهیه شده و به زودی اطلاعات کامل جامع ایثارگران استان در این سامانه وارد می شود.

وی ادامه داد: انتظار می رود این سامانه اطلاعاتی بستری برای رفع مشکلات و دغدغه ‌های جامعه ایثارگران استان به ویژه در زمینه اشتغال آنها باشد.

مشاور امور ایثارگران و جانبازان استاندار کردستان گفت: مشکلات جامعه ایثارگران استان توسط مشاورین و رابطین آنها در دستگاه‌ های اجرایی دنبال و در سریع ترین زمان ممکن رفع می شود.

در ابتدای این نشستد معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان و مدیر کل بنیاد شهید این استان نیز سخنرانی کرده و بر تکریم بیش از پیش فرزندان ایثارگران در ادارات و سازمان های دولتی این استان تاکید کردند.

کد مطلب 2515591

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