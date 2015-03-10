زمینه بکارگیری فرزندان ایثارگران درادارات دولتی کردستان فراهم است

به گزارش خبرنگار، حمید رضا علیشاهی ظهر سه شنبه در جلسه رابطین امور ایثارگران در دستگاه‌های اجرایی استان کردستان اظهار داشت: بنا به دستور استاندار دستگاه‌ های اجرایی استان موظف هستند از ظرفیت‌ های جامعه ایثارگران در صورتی که فرزندان خانواده‌ های شاهد و ایثارگر در شرایطی هم‌ ردیف با دیگران قرار داشته باشند استفاده شود.

وی افزود: در راستای خدمات رسانی هر چه بیشتر به جامعه ایثارگر استان بانک اطلاعاتی جامعه ایثارگران ایجاد شده است.

مشاور امور ایثارگران و جانبازان استاندار کردستان بیان کرد: با توجه به پیگیری های مستمر اطلاعات جامعه ایثارگران ۶۱ دستگاه استان تاکنون جمع ‌آوری شده است.

علیشاهی یادآور شد: با تلاش‌ هایی که صورت گرفت نرم ‌افزار این بانک اطلاعاتی نیز تهیه شده و به زودی اطلاعات کامل جامع ایثارگران استان در این سامانه وارد می شود.

وی ادامه داد: انتظار می رود این سامانه اطلاعاتی بستری برای رفع مشکلات و دغدغه ‌های جامعه ایثارگران استان به ویژه در زمینه اشتغال آنها باشد.

مشاور امور ایثارگران و جانبازان استاندار کردستان گفت: مشکلات جامعه ایثارگران استان توسط مشاورین و رابطین آنها در دستگاه‌ های اجرایی دنبال و در سریع ترین زمان ممکن رفع می شود.

در ابتدای این نشستد معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان و مدیر کل بنیاد شهید این استان نیز سخنرانی کرده و بر تکریم بیش از پیش فرزندان ایثارگران در ادارات و سازمان های دولتی این استان تاکید کردند.