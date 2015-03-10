بیکاری ۴۰ درصد دانش آموختگان نشانه خوبی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن علم الهدیی ظهر سه شنبه در نشست خبری که در محل دفتر پارک علم و فناوری برگزار شد اظهار کرد: در حال حاضر ۴۰ درصد صاحبان تکمیلی بیکار هستند که این موضوع نشانه خوبی برای کشور نیست.

وی افزود: هر ملتی که تلاش و فکر داشته باشد به درجاتی از پیشرفت خواهد رسید و لذا از انجا که کشور ما علاوه بر جوانان اندیشمند از نظر منابع طبیعی کشوری بسیار غنی است باید از این مزایا به نحو کافی بهره برد.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی گفت: ما در آموزش فربه شده ایم اما در فنآوری به پیشرفت لازم نرسیده ایم.

وی افزود: امروز برخی دانشگاه های ما در حالی که استاد کافی ندارند تعداد زیادی دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشد می گیرند.

علم الهدایی گفت: ما در پارک علم و فناوری گاهی حتی یک ایده خیلی معمولی را تبدیل به یک فناوری می کنیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ایران در شاخص کسب و کار ۱۵۲ از ۱۸۹ است، گفت: پارک های علم و فناوری می توانند در تولید کسب و کار کشور هم به شکل موثری عمل کنند.

رئیس پارک علم و فناوری استان از ثبت قطعی ۸۰ شرکت دانش بنیان در خراسان رضوی خبر داد و اظهار کرد: طبق برنامه پنجم توسعه ما باید تا پایان این برنامه ۲۰ هزار شرکت دانش بنیان در کشور داشته باشیم.

وی همچنین از ارزیابی ۱۰۰ اختراع در دفتر مالکیت فکری پارک علم و فناوری خراسان رضوی خبر داد و بیان کرد: با حمایت استاندار و مسئولان ارشد استان پارک علم و فن آوری خراسان رضوی در سطح کشور از جایگاه مناسبی برخوردار است.

وی به بحث کریدور علم و فناوری اشاره و این بحث را بحثی تراژیک دانست و اظهار کرد: مراحل قانونی کار انجام شده و امین ملک زاده نیز به عنوان مسئول کریدور انتخاب شده است.

وی افزود: برخی از کسب و کارهای اضافه از کریدور حذف شود و دولت هم حمایت کند چون بی مایه کار درست نمی شود.

علم الهدایی گفت: البته به اعتقاد من تاکنون ۵۰ درصد کریدور علم و فناوری شکل گرفته است.

در ادامه جلسه حجت الاسلام هاشم مهذب مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری در احادیث و روایات اسلامی شاخص علم در واقع به عمل در آمدن آن علم است.

وی افزود: اگر دغدغه کشوری دانش بنیان داریم باید این علم را به عمل تبدیل کنیم.

حجت الاسلام مهذب از وجود هشت مرکز رشد در استان خبر داد و بیان کرد: در حال حاضر ۱۶۰ شرکت در مراکز رشد ما حضور دارند.

وی افزود: شرکت های تازه تاسیس مرکز رشد خراسان رضوی در سال جاری ۲۰ میلیارد تومان گردش مالی داشته اند.

مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری به جایگاه شرکت های دانش بنیان فعال در مراکز رشد پارک علم و فناوری اشاره و عنوان کرد: در حال حاضر ۷۰۰ نفر در این مراکز مشغول هستند.