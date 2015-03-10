برگزیدگان نخستین ایده بازار تخصصی مهندسی صنایع معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی اداره کل انجمن های علمی و امور المپیادهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایده های برتر در ایده بازهای تصخصی از ۵ تا ۱۵ میلیون تومان حمایت می شوند تا براین اساس افراد بتوانند ایده های خود را به مرحله تجاری سازی برسانند.

۲۳ ایده به ایده بازار تخصصی مهندسی صنایعدانشگاه امیرکبیر ارائه شد و پس از داوری های اولیه ۸ ایده انتخاب شدند که بعد از ارائه طرح اقتصادی و داوری مجدد، در نهایت ۵ ایده برای ارائه در این ایده بازار انتخاب شدند.

ایده های ارائه شده به ایده بازار تخصصی مهندسی صنایع با محوریت ایده های نوآورانه در زمینه تجارت الکترونیک بود که باید ایده قابلیت تجاری سازی با ۵ میلیون تومان را دارا بودند و بعد از ۲ نیز صاحب ایده باید سودآوری داشته باشد.

در نهایت ۳ ایده برترنرم افزار تحت وب لباس نگاری، کندر و ایجاد سیستم یکپارچه سازی زنجیره تامین بازار میوه جات برگزیده شدند.