قرآن دست نویس دانش آموزان دختر اردبیلی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، قرآن دست نوشته دانش آموزان دختر اردبیلی بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه همایش تجلیل از مربیان پرورشی آموزش و پرورش اردبیل و توسط معاون وزیر آموزش و پرورش رونمایی شد.

این قرآن در قطع کتابی و توسط ۲۵۰ دانش آموز دختر در مدت دو سال و به هدایت و راهنمایی قربانی مدیر مدرسه شاهد شهید یعقوبی نوشته شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل در رونمایی از قرآن دست نوشته مدرسه دخترانه اردبیل، کتابت آن را برگرفته از تربیت دینی شایسته دانش آموزان برشمرد و تاکید کرد که توجه به امور تربیتی در صدر برنامه های آموزش و پرورش قرار دارد.

صابر سپهری افزود: وجود بینش و نگرش عمیق به رسالت های این نهاد آموزشی ایجاب کرد که شهیدان باهنر و رجایی امور تربیتی را در درون آموزش و پرورش پایه گذاری کنند.

وی با بیان اینکه برای تحقق اهداف تربیتی مربیان پرورشی نقش کلیدی دارند، عنوان کرد: به ویژه در وضعیت کنونی که استکبار جهانی هر روز با نقشه های خود تربیت فرزندان را هدف قرار داده است باید به صورت برجسته مورد توجه باشد.

وی معتقد است برنامه های تحول آفرین دولت زمینه های لازم برای ترسیم و تبیین علوم تربیتی را فراهم ساخته و این مقوله به حدی اهمیت دارد که تمامی معلمان باید خود را مسئول در پرورش تربیتی دانش آموزان بدانند.

سپهری توجه ویژه به مولفه های تربیتی را در دستور کار برنامه های آموزشی مدارس دانست و افزود: بر همین اساس برنامه های متنوعی در تمامی مدارس استان اجرا می شود.