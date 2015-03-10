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۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۰۴

مهدی مهدوی‌کیا:

پرسپولیس قابلیتش را نشان داد/ اگر نظراتم کمک کند، خوشحال می‌شوم

پرسپولیس قابلیتش را نشان داد/ اگر نظراتم کمک کند، خوشحال می‌شوم

کاپیتان پیشین تیم فوتبال پرسپولیس اعلام کرد این تیم شرایط متفاوتی نسبت به چند هفته پیش پیدا کرده و امیدوارم با قابلیتی که این تیم در آسیا از خود نشان داد، شرایط در لیگ هم تغییر کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدوی‌کیا در گفتگو با سایت باشگاه پرسپولیس، ضمن بیان مطلب فوق افزود: خوشبختانه پرسپولیس نسبت به هفته‌های قبل، شرایط خوبی پیدا کرده و امیدوار بودیم روندی که در لیگ قهرمانان شروع شد، در لیگ برتر هم ادامه پیدا کند اما متاسفانه اینگونه نشد.

وی ادامه داد: تفاوت نتایج در لیگ و لیگ قهرمانان می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. شاید موضوع به انگیزه‌ها و مسائل روحی بر می‌گردد. پرسپولیس در بازی با حریفان آسیایی خود از نظر بازیکن و دانش فنی ظرفیت خود را نشان داد.

کاپیتان پیشین تیم فوتبال پرسپولیس همچنین تاکید کرد: امیدوارم پرسپولیس از این توانایی در لیگ برتر هم بهره لازم را ببرد و در آسیا با ادامه نتایج کسب شده، صعود پیش از موعد داشته باشد و باعث خوشحالی و شادی هواداران بشود.

مهدوی‌کیا درباره نشستی که با محمد حسین نژادفلاح داشت، گفت: پرسپولیس را همیشه خانه خودمان می‌دانیم. نژادفلاح هم لطف داشتند و از ما دعوت کردند تا نشستی داشته باشیم. به هر حال اگر بتوانیم با نظراتمان کمکی به پرسپولیس و هواداران بکنیم، خوشحال می‌شویم. غیر از این، موضوع خاصی در میان نبود.

کد مطلب 2515604

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