به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدوی‌کیا در گفتگو با سایت باشگاه پرسپولیس، ضمن بیان مطلب فوق افزود: خوشبختانه پرسپولیس نسبت به هفته‌های قبل، شرایط خوبی پیدا کرده و امیدوار بودیم روندی که در لیگ قهرمانان شروع شد، در لیگ برتر هم ادامه پیدا کند اما متاسفانه اینگونه نشد.

وی ادامه داد: تفاوت نتایج در لیگ و لیگ قهرمانان می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. شاید موضوع به انگیزه‌ها و مسائل روحی بر می‌گردد. پرسپولیس در بازی با حریفان آسیایی خود از نظر بازیکن و دانش فنی ظرفیت خود را نشان داد.

کاپیتان پیشین تیم فوتبال پرسپولیس همچنین تاکید کرد: امیدوارم پرسپولیس از این توانایی در لیگ برتر هم بهره لازم را ببرد و در آسیا با ادامه نتایج کسب شده، صعود پیش از موعد داشته باشد و باعث خوشحالی و شادی هواداران بشود.

مهدوی‌کیا درباره نشستی که با محمد حسین نژادفلاح داشت، گفت: پرسپولیس را همیشه خانه خودمان می‌دانیم. نژادفلاح هم لطف داشتند و از ما دعوت کردند تا نشستی داشته باشیم. به هر حال اگر بتوانیم با نظراتمان کمکی به پرسپولیس و هواداران بکنیم، خوشحال می‌شویم. غیر از این، موضوع خاصی در میان نبود.