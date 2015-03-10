تشکیل ۹ شورای علمی پژوهشی در مدارس علمیه خواهران مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی غفاری، در اجلاس استانی مدارس علمیه خواهران استان در نوشهر با اشاره به این که فعالیت مدیریت حوزه علمیه خواهران مازندران از سال ۸۶ با عنوان مدیریت منطقه پنج در ساری آغاز شد، گفت: در حال حاضر ۱۸ مدرسه علمیه خواهران در سراسر استان مشغول فعالیت هستند.

وی با بیان این که فعالیت‌های علمی حوزه علمیه خواهران مازندران از سال ۸۶ با عنوان مدیریت منطقه پنج با ۱۱ مدرسه علمیه آغاز شد، افزود: خوشبختانه با تلاش‌های صورت گرفته امروز شاهد رشد و توسعه مدارس علمیه خواهران هستیم.

مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران از تحصیل سه هزار و ۲۰۰ طلبه خواهر در مدارس علمیه استان خبر داد و خاطرنشان کرد: تاکنون نیز هزار و ۵۰۰ نفر از حوزه علمیه خواهران مازندران فارغ التحصیل شدند.

حجت الاسلام غفاری با بیان این که در حال حاضر هزار مبلغ دینی خواهر نیز در استان مشغول فعالیت تبلیغی هستند، تصریح کرد: خوشبختانه حوزه علمیه خواهران مازندران از ظرفیت و توانمندی تبلیغی بسیار بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به تشکیل شورای پژوهشی حوزه علمیه خواهران استان گفت: این شورا با حضور گروه‌های علمی و فکری تشکل شد که استادان مجرب حوزه و دانشگاه از اعضای این شورای علمی پژوهشی هستند.

مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران با اشاره به این که این شورای علمی پژوهشی به منظور هدایت و سیاستگذاری امور پژوهشی مدارس علمیه خواهران و همچنین پشتیبانی علمی از طلاب خواهر تشکیل شده است، بیان داشت: تشکیل این شورا گامی در جهت تحقیق و پژوهش در مداری علمیه خواهران است.

حجت الاسلام غفاری با بیان این که این شورا از فعالیت‌های پژوهشی طلاب خواهر، پایان‌نامه‌ها و فعالیت‌های پژوهشی فارغ التحصیلان حوزه‌های علمیه خواهران حمایت خواهد کرد، گفت: علاوه بر این اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک دینی با دیگر نهادها از ‌برنامه‌های این شورا است.

وی با اشاره به این که امروز توانمندی پژوهشی بالایی در مدارس علمیه وجود دارد، شناسایی این توانمندی‌‌های مهم را یکی از برنامه های این شورا اعلام کرد و افزود: باید از توان علمی و پژوهشی طلاب و فارغ التحصیلان حوزه به منظور فعالیت های گسترده علمی بهره گرفت.

مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران با بیان این که طلاب و فارغ التحصیلان حوزه‌های علمیه از توانمند‌ی‌های بالایی در جهت انجام فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی برخوردار هستند، بیان داشت: تشکیل شورای علمی پژوهشی در بهره‌گیری از توان علمی این افراد بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

وی، تشکیل شورای علمی پژوهشی را فرصت مناسبی برای طلاب مدارس علمیه به منظور تهیه پایان‌نامه‌های مناسب دانست و خاطرنشان کرد: این شورا طلاب را در تدوین پایان نامه های حوزوی نیز یاری خواهد داد.

مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران با بیان این که در حال نه شورای پژوهشی در مدارس علمیه استان مشغول فعالیت علمی هستند، تصریح کرد: کسب ۱۵ رتبه مختلف از سوی ۴۸ تشکل پژوهشی در مسابقات پژوهشی، ۱۹ مورد کرسی آزاداندیشی، دو مورد تالیف کتاب و هشت مورد نیز تالیف کتابچه از جمله فعالیت‌های این شورای پژوهشی بود.

حجت الاسلام غفاری با بیان اینکه در حال حاضر حوزه علمیه خواهران مازندران فارغ التحصیلان بسیار توانمندی دارد، گفت: باید با ساماندهی این دانش آموختگان از ظرفیت علمی و تبلیغی آنها در نهادهای دولتی بیشتر بهره گرفته شود.