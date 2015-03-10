دکتر علی فتحی آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه جدید دوره کارشناسی روانشناسی گفت: برنامه جدید در حال حاضر در تعدادی از دانشگاه‌ها در حال اجرا است و از کنکور ۱۳۹۴ به بعد برای همه‌ دانشگاه‌ها لازم‌الاجرا می‌شود.

وی ادامه داد: طبیعی است همزمان با اجرا، برنامه را مورد ارزیابی قرار دهیم و نقاط قوت و ضعف آن را بررسی کنیم. ما در مورد اکثر درس‌ها دغدغۀ زیادی نداریم، تنها لازم است به ارزیابی اجرای سرفصل‌ها و منابع جدید که با شاخص های تحول نوشته شده است توجه کنیم.

رئیس کارگروه روان‌شناسی شورای تحول علوم انسانی افزود: شاید موضوعی که ممکن است ما را با مشکل بیشتری روبه‌رو کند دروسی است که تحت عنوان دروس بینشی در برنامه آمده است.

وی ادامه داد: اگرچه همکاران ما در رشته روانشناسی در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و موسسه امام خمینی(ره) در طی سال‌های گذشته با همکاری برخی از اساتید دانشگاه ها، تا حدود زیادی نیازهای اولیۀ ما را برای تدوین منبع درسی برای دروس بینشی، برطرف کرده اند و برای اساتید علاقه‏ مند به تدریس این دروس، کارگاه آموزشی هم برگزار شده است ولی هنوز دغدغه ما اجرای صحیح و مناسب آنها است.

فتحی آشتیانی یادآورشد: البته برای حدود ۸۵ نفر از اساتید دانشگاه های مختلف کارگاه آموزشی دروس بینشی در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شده است.

رئیس کارگروه روان‌شناسی شورای تحول علوم انسانی ادامه داد: بجز دروس بینشی دروسی دیگری مثل روانشناسی سالمندی، مدیریت استرس، روانشناسی اعتیاد، روانشناسی رفتار مصرف‌کننده، روانشناسی ورزش، روانشناسی اخلاق، روانشناسی سیاسی، روانشناسی نظامی، روانشناسی جنسیت، علوم اعصاب شناختی، روانشناسی تبلیغات و رسانه و ... دروسی هستند که در برنامه های قبلی نبودند و در برنامه جدید اضافه شده است.