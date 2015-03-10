۷۱.۳ میلیاردتومان سهام در بورس تهران معامله شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان معاملات امروز سه شنبه بورس اوراق بهادار تهران گروه بانکی ها در صدر برترین گروه صنعت ها قرار گرفت. در این گروه طی ۴۴۸۶ نوبت معاملاتی ۷۴ میلیون و ۵۸۴ هزار برگه سهم به ارزش ۶۳ میلیارد و ۸۱۱ میلیون ریال معامله شد.

در جریان معاملات امروز که به دلیل مشکلات فنی با تأخیر هم شروع شد، شاخص کل ۴۶.۹۰ واحد رشد کرد. امروز طی ۲۷۴۱۷ نوبت معاملاتی ۳۱۵ میلیون و ۱۶۹ هزار برگه سهم به ارزش ۷۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان معامله شد.

شاخص کل امروز با رشد ۴۷ واحدی به ارتفاع ۶۳ هزار و ۸۵۳ واحدی رسید و شاخص قیمت (وزنی - ارشی) با رشد ۲۰.۴۰ واحدی به ارتفاع ۲۷ هزار و ۷۴۰ واحدی رسید.