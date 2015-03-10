دانش آموزان مدرسه آيت الله معصومی همدان قهرمانان بشر دوستی شدند

به گزارش خبرنگار مهر،۲۴ دی ماه سال جاری جمعی از دانش آموزان مدرسه ای پسرانه در حاشیه شهر همدان، برای ابراز همدردی با معلم ورزش خود كه با سرطان مبارزه می‌کند، اقدام به تراشیدن همزمان موهای سرخود كردند كه این اقدام انسان دوستانه علاوه بر بازتاب وسیع در رسانه‌های داخلی در آن سوی مرزها نیز بازتاب‌های گوناگونی در خبرگزاری های بین الملی و حتی روزنامه های پرتیراژ جهان داشت.

در همین راستا مسئولان هلال احمر استان همدان برای تقدیر از این عمل دانش آموزان ظهر سه شنبه در مدرسه آیت الله معصومی همدان از تندیس بشر دوستی پرده برداری كردند.

در این مراسم كه با بارش برف همراه بود، استاندار همدان در جمع پرشور دانش آموزانی كه علی رغم دیركرد مسئولان و سردی هوای و كمی پوششان با شور به سخنانش گوش می‌دادند، عنوان كرد: انسان موجودی اجتماعی است و باید قواعد آن را رعایت كنید كه یكی از آن‌ها كارهای بشر دوستی است.

محمد ناصر نیكبخت با بیان اینکه بشر یك آرمان مشترك دارد كه آن را بشر دوستی می‌نامند، ادامه داد: دانش آموزان این مدرسه این آرمان را به خوبی به مرحله بروز رساندند و الگو شدند.

وی با اشاره به اینكه در دین اسلام نیز از بشر دوستی به عنوان یكی از آرمان‌ها نام برده شده، اذعان داشت: از قواعد بشری باید تبعیت و همه قواعدی كه در بشر دوستی خلاصه می‌شود تبلیغ كنیم.

استاندار همدان با تاكید براینكه حركت دانش آموزان مدرسه آیت الله معصومی كاری بود كه در حافظه و خاطره همه مردم ایران و جهان باقی ماند، اذعان داشت: حركت دانش آموزان بالاتر از شعور ما بود و هلال احمر همدان اكنون پیام بشر دوستی را به نحوه های مختلف در جهان صادر می‌کند.

وی همچنین از تقبل هزینه هوشمند سازی این مدرسه از سوی استانداری به پاس حركت ارزشمند این دانش آموزان خبر داد.

رئیس جمعیت هلال احمر همدان نیز در این مراسم با اشاره به اهداف این نهاد در راستای نجان انسان‌ها و ترویج صلح و دوستی در جهان، عنوان كرد: دانش آموزان این مدرسه با ابراز همردی با معلم خود و تراشیدن سرشان اولین مدرسه بشر دوستی را به نام خود در ایران به ثبت رساندند.

گفتنی است پس از این اتفاق سیل حضور خیرین به این مدرسه روانه شده و مدیر مدرسه از حضور هر روزه خیرین به این مكان خبر می دهد تا حایی كه در روز گذشته شش دستگاه دوچرخه از سوی یك خیر به مدرسه اهدا شده بود.