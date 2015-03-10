به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه در صبحانه کاری با فرهیختگان و اندیشمندان کشور کویت، گفت: من قبول دارم که به دلیل روابط تاریخی دو کشور ایران و کویت سطح روابط دو کشور باید افزایش یافته و روادید باید آسان شود البته در ایران مشکلی از این جهت و در خصوص لغو روادید وجود ندارد و قطعا در صورت مشکل، سفرای دو کشور باید موضوعات را دنبال کنند.

وی افزود: ایران نسبت به کویت تعلق خاطر خاصی دارد و حتی ما در کشورمان یک بازارچه کویتی ها نیز داریم و لذا این نشان دهنده روابط دو کشور است.

دکتر لاریجانی با تأکید بر اینکه ایران نسبت به حکمت امیر کویت واقف است گفت: ایشان در منطقه نگاهی برای ایجاد امنیت پایدار داشته و سفر وی به ایران نیز سفر بسیار مثبتی بوده است.

وی ادامه داد: امیدواریم توافقاتی که انجام شده به زودی اجرا شود و شاهد گسترش روابط بین دو کشور باشیم.

رئیس مجلس با بیان اینکه در ایران در تمامی سطوح مختلف همیشه عنایت به روابط گسترده با کویت وجود داشته است افزود: رهبر انقلاب، رئیس جمهور همچنین پارلمان معتقدند روابط با کشور کویت باید گسترش یافته و من ندیدم در ایران چه در پارلمان یا در رسانه ها راجع به این کشور مطلبی خلاف گفته شود.

رئیس مجلس تأکید کرد: سطح روابط اقتصادی میان دو کشور پایین بوده و متوازن با سطح روابط و علایق سیاسی و فرهنگی نیست و باید برای این موارد مهم فکری کرد.

وی با بیان اینکه کشور ایران زمینه های خوبی برای سرمایه گذاری کویتی ها در بخش های مختلف از جمله صنعت فولاد، پتروشیمی، هتل، صنایع، توریسم و غیره دارد گفت: بعضی از دوستان شما اخیرا به ایران آمدند و در کنفرانس های سرمایه گذاری حضور داشتند.

لاریجانی با بیان اینکه پیشنهاد در نظر گرفتن قوانین حمایتی برای سرمایه گذاری خارجی قابلیت بررسی را دارد افزود: البته قوانینی برای سرمایه گذاری های خارجی به تازگی تصویب شده و تسهیل سرمایه گذاری ها صورت گرفته است اما با این حال اگر نکاتی وجود داشته باشد در این زمینه ما حاضر به بررسی آنها در پارلمان هستیم.

وی با اشاره به مسائل منطقه گفت: سطح انقلاب اسلامی که امام خمینی پایه گذار آن بود سطح رقابت های خرد نیست، بلکه انقلاب اسلامی و پیام جمهوری اسلامی، وحدت امت اسلامی است.

دکتر لاریجانی ادامه داد: انقلاب اسلامی ما ضد امپراتوری گری است چون در امپراتوری گری یک نوع سلطه گری وجود دارد و ما در قانون ضدیت با سلطه گری را چه در زمان امام خمینی و رهبر معظم انقلاب و سایر مسئولان دنبال کرده و می کنیم.

وی افزود: از طرف دیگر در میان تمامی مسئولان کشورهیچ وقت صحبتی در خصوص امپراتوری گری وجود نداشته و ما ضد امپراتوری گری هستیم و به همین دلیل نتانیاهو می گوید ایران در چهار پایتخت حضور دارد.

دکتر لاریجانی با بیان اینکه رژیم غاصب اسرائیل دشمن ما و دشمن تمام مسلمانان جهان است، گفت: قطعا ایران به مسلمانان کمک می‌کند اما ما به دنبال سلطه نیستیم.

وی ادامه داد: ما به حماس، جهاد و مقاومت فلسطین و همچنین حزب الله لبنان کمک می کنیم و این برای ملت مسلمان ایران افتخار است.

رئیس قوه مقننه،افزود: شما می دانید که تروریست ها چه بلایی سر مردم عراق آورده اند، از این رو دولت عراق از ما کمک خواست و ما جلوی آنها را گرفتیم تا دولت دموکراتیک عراق بماند، این در حالی است که یک عده در تلویزیون تنها شعار می‌دهند.

وی با تأکید بر اینکه کمک ایران به مسلمانان امری پسندیده و مثبت است تصریح کرد: اگر ما این کار را نمی کردیم وضع منطقه مانند امروز نبود و اوضاع سایر کشورها مانند عراق به هم می ریخت.

دکتر لاریجانی ادامه داد: نکته دوم در این رابطه مسئله دموکراسی است، یعنی انقلاب ایران بر پایه مردم سالاری و دموکراسی بوده و به همین دلیل با کویت روابط خوبی دارد، خوشبختانه کشور کویت در منطقه حمایت‌های بسیاری را از دموکراسی انجام داده، از این‌رو جمهوری اسلامی از هر کشوری که پایه هایش را بر دموکراسی بگذارد حمایت خواهد کرد.

رئیس مجلس یادآور شد: لذا واقعا در این تردید نداشته باشید که رویکرد جمهوری اسلامی ایران در منطقه، روابط برادرانه و استقرار امنیت است.

دکتر لاریجانی با بیان اینکه تمام مسئولان کشور ما دیدگاهشان روابط دوستانه و همکاری برادرانه با کشورهاست افزود: لذا برخی مسائل را نباید جدی گرفت و من امیدوارم که تلاش های شما نخبگان کشور کویت برای توسعه روابط موفق باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حتما دیدگاه شما را مورد عنایت قرار داده و روی مبنای تفکری وحدت آمیز شما حساب می کنیم و بدانید که تمام تلاش های ما برای ایجاد امنیت در منطقه بوده و دراین زمینه تلاش می کنیم.