برای نجات محیط زیست باید همه اقشار مردم بسیج شوند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کهرم ظهر امروز سه شنبه در همایش ملی محیط زیست که به همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج برگزار شد، اظهار داشت: متاسفانه در طول سالهای گذشته ما محیط زیست را از بین برده ایم ولی هنوز دیر نشده است و از امروز باید با همت جدی تری برای حفاظت از محیط زیست وارد میدان شد.

وی با بیان اینکه متاسفانه حتی قوانین کشوری نیز در بعضی از شرایط به کمک تخریب محیط زیست آمده اند، گفت: با کمال تاسف امروز در کشور به جای اینکه به فکر فضای سبز باشیم هر روز داریم آن را تخریب می کنیم و بعد از تخریب تازه یادمان می افتد که چه اتفاقی مخربی روی داده است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: امروز وضعیت تخریب فضای سبز در کنار خشکسالی های به وجود آمده یک تهدید جدی است و به همین دلیل باید در فضای های این چنین علمی و جلب مشارکت و همراهی مردم باید برای نجات محیط زیست وارد عمل شد.

وی به سخنرانی اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کرد و یادآور شد: سخنرانی رهبری واقعا مایه شعف و شور من شد و خیلی خوشحال شدم که معظم له در سخنرانی قاطع بر حفاظت از محیط زیست و برخورد با متخلفان این عرصه تاکید کردند.

کهرم گفت: وقتی که رهبری در یک موضوعی با این شفافیت ورود پیدا می کنند همگان به ویژه دستگاه ها و سازمان های مسئول باید وارد عرصه شده و در راستای برنامه ریزی عملیاتی تلاش جدی داشته باشند.

وی ضمن اظهار تاسف از وضعیت کنونی کشور به ویژه در بخش تالاب ها و دریاچه های متعدد بیان کرد: متاسفانه هر چه جلوتر می رویم آثار تخریب محیط زیست خود را نشان می دهند و امروز شمار زیادی تالاب و دریاچه در سطح کشور به دلیل بی تدبیری های مسئولان و مدیران خشک شده است.

مشاور رئیس سازمان محیط زیست کشور یادآور شد: سدسازی های بدون برنامه یکی از دردهای اصلی در این بخش است و متاسفانه در گذشته وزیری که با سدسازی این همه تخریب را به بار آورد به عنوان مدافع زیست محیطی مورد تقدیر قرار می گیرد و این به راستی یک معضل و درد بزرگ است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به اینکه ما در آموزه های دینی سفارش های اکیدی به حفاظت از محیط زیست داریم، اظهار داشت: متاسفانه امروز ماهواره و فضای مجازی جایگزین آموزه های دینی و حرف های بزرگان خانواده شده است و به همین دلیل است که هر چه زمان می گذرد بی تفاوتی ها نسبت به وضعیت محیط زیست در کشور افزایش می یابد.

وی از حضور در این همایش یک روزه در سنندج اظهار خوشحالی کرد و گفت: انتظار می رود که با حرکت های این چنین در سراسر کشور شرایط و وضعیتی فراهم شود تا دیگر ما به جای تخریب محیط زیست در راستای احیا مجدد آن تلاش کنیم و این مهم به دست نمی آید مگر با همت شما جوانان و دانشجویانی که به همت خود در این محفل حضور پیدا کرده اید.

همایش یک روزه محیط زیست و توسعه پایدار به همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و با حضور استاندار کردستان، مشاور رئیس سازمان محیط زیست کشور و جمعی از اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در سنندج برگزار شد.