اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان مشخص شدند

مینو حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری ششمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی زنجان افزود: در بخش بازرگانی و صنعت از میان ۱۰ کاندیدا داوطلب غلامحسین جمیلی ۱۵۹ رأی، صمد یوسفی‌اصل ۱۴۶ رأی، محمود مستندی ۱۴۱ رأی، محمود ضرابی ۱۳۱ رأی و رضا منفرد ۱۲۲ رأی کسب کردند.

وی ادامه داد: در بخش صنعت نیز محمدتقی مقدم‌فرد ۱۵۰ رأی، علی کلانتری ۱۴۹ رأی، محسن عطائیان ۱۳۸ رأی، علی یگانه‌فرد ۱۳۶ رأی و علی باقرزاده‌ خورسندی ۱۲۸ رأی به دست آورند.

حیدری افزود: در بخش صنعت، ولی‌الله منصوری ۱۵۹ رأی و شهرام کدخدایی ۱۴۰ رأی کسب کردند و در بخش کشاورزی نیز عبدالمجید هاشمی ۱۵۴ رأی، هاشم حاجی‌علی‌اکبری ۱۴۷ رأی و بهروز ضرغام ۱۴۲ رأی از آن خود کردند.

مسوول روابط‌عمومی اتاق بازرگانی استان زنجان با بیان اینکه عصر دیروز ششمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی زنجان برگزار شد، افزود: پس از شمارش آراء مشخص شد بیش از ۷۰ درصد افراد مجاز برای شرکت در انتخابات به پای صندوق‌های رأی آمدند تا ۱۵ نفر را به عنوان اعضای هیأت نمایندگان بزرگ‌ترین نهاد نماینده بخش خصوصی در زنجان انتخاب کنند.

حیدری افزود: در مرحله اول ۴۴ نفر برای ششمین دوره انتخابات شرکت کرده بودند که در نهایت اسامی ۳۷ نفر به عنوان کاندیدا به ثبت نهایی رسید.

وی ادامه داد: در این دوره از انتخابات از مجموع ۳۳۳ نفر از افراد مجاز به شرکت در انتخابات در مجموع ۲۳۵ نفر در رأی‌گیری شرکت کردند و مراتب در حضور ناظر انجمن و هیأت نظارت استان و عوامل اجرایی صورت‌جلسه شد.