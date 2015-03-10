مداحان نباید بدعت های جدید را وارد مناسبتهای دینی بکنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین روحانی نژاد ظهر سه شنبه در همایش مداحان چهارمحال و بختیاری در تالار لاله شهرکرد با اشاره به اینکه باید در راستای معرفی معارف اسلامی تلاش کرد، اظهار داشت: باید ظرفیت های مناسبتها را حفظ کنیم.

وی افزود: بسیاری از واجبات و معارف اسلامی توسط خداوند بیان شده و ما هیچگونه مجاز نیستیم در آنها دخالت و کم و زیاد کنیم مانند نماز های یومیه و روزه.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ تبلیغات اسلامی کشور تاکید کرد: بسیاری از افراد در دوران اسلام در رابطه با کربلا و شهادت امام حسین(ع) و یارانش مرثیه و نوحه خواندند که این افراد توسط معصومین مورد تشویق قرار گرفتند.

وی گفت: آئین نوحه خوانی و مرثیه خوانی در صدر اسلام وجود نداشت بعدا به وجود آمد و معصومین تائید کردند.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ تبلیغات اسلامی کشور ادامه داد: دهه محرم ظرفیتی است که تمام مردم ایران دارای یک همبستگی می شوند.

وی اذعان داشت: مداحان و شاعران آئینی باید از معارف اسلامی مراقبت و سنت های پسندیده در مناسبتهای دینی و مذهبی را حفظ کنند و نباید بگذارند سنتی غلط جایگزین سنت های دیرینه ما که در طول سال ایجاد شده را بگیرد.

وی ادامه داد: مداحان و شاعران آئینی کشور نباید بدعت های جدید را وارد مناسبت ها و آئین های مذهبی کنند و باید در این راستا هوشیار باشند.

وی تاکید کرد: مداح باید با امید شعر بخواند و باید محبت اهل بیت (ع)را در دل مردم ایجاد کند.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ تبلیغات اسلامی کشور گفت: مداحان از تربیون هیئت های مذهبی سجاهای اخلاقی مانند احترام به والدین را ترویج کنند .

حجت الاسلام حسین روحانی نژاد اظهار داشت: مداحان باید در راستای افزایش علم خود نسبت به روایات امامان و معصومین تلاش کنند و آیات قرآنی با مفهوم و پیام بالا را حفظ کنند.