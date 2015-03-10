  1. استانها
  2. اردبیل
۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۳۲

رسول زاده:

ارتباط صنعت و دانشگاه در اردبیل مقبول نیست

ارتباط صنعت و دانشگاه در اردبیل مقبول نیست

اردبیل - رئیس دانشکده فن آوری کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: ارتباط صنعت و مراکز دانشگاهی در این استان مقبول نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رسول زاده بعد از ظهر سه شنبه در جلسه ارزیابی برنامه های پژوهشی دانشکده کشاورزی تصریح کرد: ارتباط مابین صنعت و دانشگاه کم رنگ است و این مهم یکی از دغدغه های فعلی دانشگاه ها است.

وی افزود: از جمله راهکار های صنعتی کردن تولیدات علمی دانشگاه ها توجه به پژوهش تقاضا محور است و بر همین اساس دانشکده کشاورزی اجرای پژوهش های تقاضا محور را در نظر دارد.

رئیس دانشکده فن آوری کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی معتقد است در پژوهش تقاضا محور در واقع خروجی در تئوری منحصر نمانده و به کار بسته می شود.

رسول زاده با اعلام آمادگی دانشکده کشاورزی نسبت به انجام طرح های پژوهشی مورد نیاز در استان، تصریح کرد: در عین حال این دانشکده در نظر دارد یافته های علمی خود را به صورت گسترده اطلاع رسانی کند.

وی با تاکید به ضرورت توسعه ارتباط نهادهای اجرایی با دانشگاه ادامه داد: با وجود اینکه طرح های بنیادی ضرورت دارد اما در حل بسیاری از مشکلات و معضلات ناتوان است.

به گفته رئیس دانشکده فن آوری کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی تحقیقات این دانشکده یا توسط گروه های دانشجو یا هیئت علمی انجام می شود و در هر دو بخش تحقیق کاربردی در اولویت است.

وی معتقد است با توسعه تحقیقات کاربردی می توان تحقیقات را از انحصار در مراکز علمی خارج کرد و برای مخاطبان عام نیز به کار بست.

کد مطلب 2515618
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها