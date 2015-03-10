ارتباط صنعت و دانشگاه در اردبیل مقبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی رسول زاده بعد از ظهر سه شنبه در جلسه ارزیابی برنامه های پژوهشی دانشکده کشاورزی تصریح کرد: ارتباط مابین صنعت و دانشگاه کم رنگ است و این مهم یکی از دغدغه های فعلی دانشگاه ها است.

وی افزود: از جمله راهکار های صنعتی کردن تولیدات علمی دانشگاه ها توجه به پژوهش تقاضا محور است و بر همین اساس دانشکده کشاورزی اجرای پژوهش های تقاضا محور را در نظر دارد.

رئیس دانشکده فن آوری کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی معتقد است در پژوهش تقاضا محور در واقع خروجی در تئوری منحصر نمانده و به کار بسته می شود.

رسول زاده با اعلام آمادگی دانشکده کشاورزی نسبت به انجام طرح های پژوهشی مورد نیاز در استان، تصریح کرد: در عین حال این دانشکده در نظر دارد یافته های علمی خود را به صورت گسترده اطلاع رسانی کند.

وی با تاکید به ضرورت توسعه ارتباط نهادهای اجرایی با دانشگاه ادامه داد: با وجود اینکه طرح های بنیادی ضرورت دارد اما در حل بسیاری از مشکلات و معضلات ناتوان است.

به گفته رئیس دانشکده فن آوری کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی تحقیقات این دانشکده یا توسط گروه های دانشجو یا هیئت علمی انجام می شود و در هر دو بخش تحقیق کاربردی در اولویت است.

وی معتقد است با توسعه تحقیقات کاربردی می توان تحقیقات را از انحصار در مراکز علمی خارج کرد و برای مخاطبان عام نیز به کار بست.