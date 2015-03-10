هوای پایتخت ناسالم است/ کیفیت هوا روبه بهبود است

دکتر وحید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوای شهر تهران، غلظت تمام آلاینده ها به جز ذرات معلق کمتر از دو نیم میکرون و ذرات معلق کمتر از ده میکرون نسبت به روز گذشته کاهش داشته است.

به گفته وی، در حال حاضر میانگین غلظت به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در بیشتر ایستگاه ها فراتر از حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا در حال حاضر در شرایط نا سالم است.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تدکید کرد : ساعت ۱۱ امروز میزان ذرات معلق در ایستگاه شهرداری منطقه ۱۱ روی عدد ۲۷۵ ایستاد تا این منطقه آلوده ترین منطقه پایتخت شود.

حسینی اظهار داشت: پیش بینی هواشناسی برای پایتخت حاکی از آسمانی ابری همراه با وزش باد و به تدریج افزایش ابر است.

وی افزود: به واسطه وجود ریزگردها طی ساعات پایانی روز گذشته شاخص کیفیت هوا از حد مجاز فراتر رفت اما با توجه به بارش مناسب باران که از ساعات اولیه امروز آغاز شده است میزان غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون کاهش قابل ملاحظه ای داشته و در حال حاضر شهر تهران از کیفیت هوای مطلوبی برخوردار است .

وی تصریح کرد: اثرات بهداشتی آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در منطقه ناسالم برای گروه‌های حساس شامل افزایش احتمال علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی - ریوی و افراد مسن است لذا توصیه می شود در منطقه ناسالم این افراد فعالیت های طولانی مدت در فضای باز را کاهش دهند.