تدابیرلازم برای مواجهه با بلایای طبیعی دراستان سمنان پیش بینی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی صبح سه شنبه در دوازدهمین جلسه شورای مدیرت بحران استان سمنان در محل سالن مدیرت بحران استانداری برلزوم پیش بینی و پیش آگاهی و اتخاذ تدابیر لازم و کارآمد در مدیریت بحران در مواجه با بلایای طبیعی و جوی تاکید کرد و افزود: باید فرهنگ بیمه محصولات کشاورزی و دامی در کشور نهادینه شده تا در صورت بروز حواث غیر مترقبه از بروز مشکلات جلوگیری شود.

استاندار سمنان همچنین با اشاره به تنوع اقلیمی و استقرار شرایط آب و هوایی مختلف بر جغرافیای استان نقش مدیرت بحران را مهم برشمرد و بر ضرورت استفاده بهینه از منابع آب با توجه به شرایط محیطی حاکم بر استان و جدیت در حفظ و تقویت منابع آبی تاکید کرد.

وکیلی افزود: با توجه به جدی بودن بحران آب در استان سمنان باید فرمانداران پیگیری لازم برای بسته شدن چاه های غیر مجاز و همچنین نصب کنتورهای هوشمند برای چاه های مجاز صورت گیرد.

وی با اشاره به هرچه بهتر برگزار شدن طرح استقبال ایمن از بهار نیز گفت: باید دستگاه های زیربط لیست کشیک نوروزی و گزارش نوروزی عملکرد در طول ایام نوروز را به مدیریت بحران ارائه دهند.

همچنین در این جلسه مدیران سازمان جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد بند دال تبصره ۱۱ قانون بوجه سالجاری و اداره کل هواشناسی استان در خصوص وضعیت هواشناسی و پیش بینی بارش ها در سال زراعی و شرکت آب منطقه ای در خصوص بررسی وضعیت منابع آبی استان و ارائه راهکارهای اجرایی، رفع مشکلات کمبود آب سال آینده گزارش های تخصصی ارائه کردند.