کاهش بلیت برخی قطارهای رجا در نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، شركت حمل و نقل ريلي رجا با اعلام اين خبر افزود: این اقدام به منظور دسترسی هموطنان گرامی به همه قطارهای رجا صورت گرفته و هم وطنان می توانند با کسب اطلاعات بیشتر از جدول تخفیفات، سفر مطلوبی را با قیمت های ارزان تر برای خود مهیا کنند.

تخفیفات ارایه شده از سوی شرکت رجا در مسیرهای رفت و برگشت برای تاریخ های مختلف این ایام، برای قطارهای فوق العاده قم- مشهد(اتوبوسی)، فوق العاده ۲۲ مشهد (اتوبوسی)، سمنان - مشهد(معمولی صندلی)، شاهرود- مشهد(معمولی صندلی)، فوق العاده ۶ مشهد(اتوبوسی)، تهران - زاهدان(۶ تخته) و تهران - طبس (لوکس ۶ تخته) بین ۵ تا ۱۵ درصد است.

هموطنان گرامی در این ایام، می‌توانند با برخورداری از تخفیف ۱۰ تا ۲۰ درصدی با قطارهای فوق العاده گرگان (۶ تخته معمولی)، مشهد - سمنان(معمولی صندلی کوپه ای) قطار مشهد- شاهرود(معمولی صندلی کوپه ای)، تهران - میانه ۱ و ۲ (اتوبوسی معمولی و تهویه دار)، تندروی پردیس تهران میانه و تهران - زنجان(پردیس)، قطار تهران - یزد ۱(صبا دو طبقه تندرو)، قطار فوق العاده ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۲۲ و مشهد (اتوبوسی) وقطار تهران - زاهدان(پلور سبز لوکس ۴ تخته) سفر کنند.

برای سفر با قطارهای تهران - زنجاان(ارم ریل باس)، عادی تهران - مشهد(صبا دوطبقه)، و تهران خواف (معمولی صندلی کوپه ای) نیز برای تاریخ های مختلف در مسیر رفت و برگشت تخفیف از ۲۰ تا ۳۰ درصد اعمال می شود.

سامانه اطلاع رسانی و ارتباط با مشتریان شرکت حمل و نقل ریلی رجا با شماره های ۱۵۳۹ و ۰۲۱۵۵۶۵۱۴۱۵ آماده پاسخ گویی به هموطنان گرامی است.

هموطنان براي دريافت و مشاهده جدول تخفيفات قطارهاي مختلف رجا براي تاريخ‌هاي ۲۵ اسفند لغايت ۱۶ فرودین ماه سال ۹۴ مي‌توانند به سايت رجا به نشانی WWW.RAJA.IR مراجعه كنند.