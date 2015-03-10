توجه به منظر شهری جزء دغدغه های رهبری بود که از آن غافل هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر،مجتبی شاکری رییس کمیته فرهنگی شورا در یکصد و سی و هشتمین جلسه شورای شهر تهران اظهار داشت: بنده به سهم خودم از بیانات مقام معظم رهبری و رهنمودهای ایشان در جلسه اخیر مسئولان محیط‌ زیست و مدیریت شهری تشکر می‌کنم.

وی تصریح کرد: سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که ما به عنوان اعضای شورای شهر و در کل مدیریت شهری چه کاری را برای حفظ و صیانت باغات و محیط زیست انجام داده‌ایم؟

شاکری گفت: نکته قابل توجه و قابل تأمل این است که باید مجموعه دولت، مجلس و قوه قضائیه نگاه ویژه‌ای را به حفظ محیط زیست و صیانت از باغات داشته باشد.

شاکری تصریح کرد: در ملاقات سال گذشته نیز مقام معظم رهبری فرمایشاتی را مطرح نمودند که متأسفانه این فرمایشات مغفول مانده و محقق نشد که از آن جمله می‌توان به سیما و منظر شهری اشاره کرد.

وی گفت: متأسفانه یکی از موضوعاتی که حدود ۱۰ سال قبل مقام معظم رهبری بر آن تأکید داشت و عملی نشده است، بحث مبارزه با مفاسد است که همچنان این موضوع از سوی مسئولان مغفول مانده است.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به برگزاری چهارمین دوره انتخابات شورایاری‌ها در تاریخ ۲۲ اسفندماه گفت: باید در این بخش، تبلیغات رسانه‌ای گسترده‌ای صورت گیرد و مردم نیز حضور پرشوری را داشته باشند، چرا که یکی از مصادیق نظارتی که می تواند در بخش مدیریت شهری اعمال شود، حضور فعال شورایاری‌ها در مناطق است.