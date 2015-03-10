حقوق کارکنان سازمان فردوس های شهرداری مشهد ۳۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ‌ اعضای شورای اسلامی شهر مشهد ظهر امروز در شصت و یكمین جلسه علنی شورا كه در تالار شورا برگزار شد افزایش ۳۰ درصدی حقوق كاركنان سازمان فردوس های شهرداری مشهد در بودجه سال ۹۴ را تصویب كردند.

براساس تبصره یك این تبصره شهرداری مشهد موظف است در قسمت هزینه ها، ‌جبران خدمات كاركنان، حقوق غسالان و گوركن ها را به میزان ۳۰ درصد افزایش دهد.

مدیرعامل سازمان فردوس‌‌های شهرداری مشهد نیز در این نشست اظهار كرد: شغل کارکنان سازمان فردوس‌ های شهرداری مشهد از جمله مشاغل سخت و زیان ‌بار است.

حسن کریمدادی افزود: با توجه به فشار روانی و روحی مشاغلی مانند غسالان و گورکن‌ ها و نیز زیان بار بودن از ابتدای سال ۹۳ به دنبال افزایش حقوق کارکنان سازمان فردوس ها در بودجه سال ۹۴ بودیم.

سه هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال به سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد اختصاص یافت

یكی دیگر از مصوبات شصت و یكمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد تصویب بودجه سازمان اتوبوسرانی مشهد با اعتبار سه هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال است.

براساس تبصره یك این مصوبه هرگونه واگذاری اتوبوس، ‌ مینی بوس و بهره برداری از خطوط اتوبوسرانی به بخش غیر دولتی، ‌ براساس آیین نامه است كه به تایید كمیسیون حمل و نقل و ترافیك شورا با حق رای كلیه اعضا خواهد رسید.

معاون برنامه ریزی و توسعه شهردار مشهد نیز در این نشست و در ارتباط با هزینه های اتوبوسرانی در سال ۹۴ اظهار كرد: شهرداری مشهد باید در سال ۹۴، سه هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال در بخش اتوبوس رانی هزینه کند.

محمد مهدی برادران افزود: در همین راستا در سال آینده باید ۱۷۶ میلیارد تومان به بخش دولتی اتوبوسرانی و ۷۰ میلیارد تومان یارانه بخش خصوصی اتوبوسرانی اختصاص یابد.



وی با بیان اینکه در سال ۹۴ شهرداری باید فقط به بخش خصوصی اتوبوس رانی ۷۰۰ میلیارد ریال یارانه پرداخت کند، تصریح کرد: با توجه به عدم افزایش نرخ بلیت در سال آینده تامین هزینه برای این سازمان و شهرداری مشکل تر می شود.

فرار یک سوم تراکنش ها



معاون برنامه ریزی و توسعه شهردار مشهد گفت: روزانه یك میلیون و ۳۰۰ هزار نفر توسط ناوگان اتوبوسرانی مشهد جا به جا شده كه از این میان تنها در یک سوم تراکنش ها فرار بلیت صورت می گیرد.

وی ادامه داد:‌ به همین منظور باید راهكارهایی جهت عدم فرار بلیت و پرداخت حق سازمان اتوبوسرانی اتخاذ كرد كه با این اقدام بیش از بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال در سال به درآمد سازمان اتوبوس رانی شهرداری مشهد افزوده می شود.

برادران در ارتباط با وظایف دولت نسبت به حمل و نقل عمومی در مشهد خاطرنشان كرد: متاسفانه باید یک سوم هزینه هر تراکنش از سوی دولت به شهرداری و شرکت اتوبوسرانی پرداخت شود که تاكنون محقق نشده است.

وی اضافه كرد: در همین راستا باید برنامه ریزی و راهكارهای مشخصی جهت جبران این عدم پرداخت ها از سوی شهروندان انجام و اجرا شود.

معاون برنامه‌ریزی شهرداری مشهد افزود: هم اکنون برای خرید اتوبوس، بودجه بخش دولتی اتوبوسرانی و یارانه بخش ۳۸۱ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است که ما قادر به تامین تمام این مبلغ نیستیم.