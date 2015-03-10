ایجاد معاونت محیط زیست در شهرداری

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیا مالی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در یکصدو سی‌و هشتمین جلسه شورای شهر تهران اظهار داشت: موضوع کوه‌خواری که اخیراً از سوی مقام معظم رهبری در جلسه مسئولان محیط زیست مطرح شده بود موضوع قابل توجه و مهمی است.

وی تصریح کرد: در سال ۸۴ و با فرمایش مقام معظم رهبری کلیه دامنه شمالی البرز از منطقه یک تا منطقه ۲۲ علامتگذاری شد که اگر درایت و توجه مقام معظم رهبری نبود ما امروز کوه‌های شمالی را نداشتیم و قطعاً ساخت و سازهای زیادی در این منطقه صورت می‌گرفت.

دنیا مالی ادامه داد: معمولاً پس از فرمایشات مقام معظم رهبری با مسئولان فضایی فراهم می‌شود که تا مدت‌ها در خصوص تحقق فرمایشات ایشان بحث‌هایی صورت می‌گیرد اما به مرور زمان این فرمایشات به فراموشی سپرده می‌شود که باید به این نکته توجه شود که برای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری بایستی کارگروه ویژه‌ای تشکیل شود.

وی اظهار امیدواری کرد شورای شهر این خواست را داشته باشد که فرمایشات معقام معظم رهبری و رهنمودهای ایشان را در خصوص حفظ محیط زیست و باغات محقق کند.

دنیا مالی همچنین با برگزاری انتخابات شورایاری‌ها در ۲۲ اسفندماه سال جاری، گفت: امیدواریم تمامی شهروندان و ساکنین محلات پای صندوق بیایند و حضور پررنگی را در این انتخابات داشته باشند.

وی با اشاره به رد شدن کمتر از ۱۰۰ نفر از کاندیداها در چهاردمین دوره انتخابات شورایاری‌ها گفت: این تعداد نیز به دلیل داشتن احکام قضایی رد شده‌اند که تعداد قابل توجهی بالغ بر ۱۳ هزار و ۷۰۰ نفر در این انتخابات تائید صلاحیت شده‌اند.

دنیامالی در ادامه جلسه با اشاره به تشکیل معاونت محیط زیست در شهرداری تهران، گفت: در این خصوص در جلسات گذشته نیز صحبتهایی مطرح شده است و ما می‌توانیم بدون اینکه معاونت جدیدی را در شهرداری ایجاد کنیم، ساز و کاری را تعریف کنیم که معاونتی متشکل از معاونت عمرانی و حمل و نقل تحت عنوان معاونت محیط زیست فعالیت خود را ادامه دهد و یا اینکه در معاونت خدمات شهری بخشی را به محیط زیست اختصاص دهیم.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: در این زمینه باید کارهای مطالعاتی صورت گیرد و پس از مطالعات لازم در مرحله اجرا و ایجاد معاونت خاص اقداماتی انجام شود.

وی در ادامه با اشاره به نگرانی‌های مردم در زمینه محیط زیست گفت: در این بخش نگرانی‌ها از مرحله تهدید عبور کرده و وارد بحران شده‌ایم که امیدواریم تصمیمات مهمی اتخاذ شود.

دنیامالی همچنین با اشاره به فرارسیدن سال نو و تعطیلات نوروزی گفت: شهروندان تهرانی باید مراقبتهای لازم را جهت منازلشان را با هماهنگی نیروی انتظامی داشته باشند تا بتوانیم در بحث سرقتهای منازل آمار کمتری را داشته باشیم.

وی افزود: در حال حاضر سازمان آتش‌نشانی با توجه به امکانات و شرایطی که دارد خدمات خوبی در شهر ارائه می‌کند اما با توجه به امکاناتی که در این مجموعه پیش‌بینی شده است برای ساختمانهای بلند مرتبه کافی نیست و امیدواریم در سال آینده در این زمینه اقداماتی صورت گیرد.