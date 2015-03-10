دیگر هیچ نهادی مصون از نقد تخریب فضای سبز نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حقانی در یکصدو سی‌و هشتمین جلسه شورای شهر تهران ضمن اشاره به جلسه اخیر مسئولان محیط زیست و مدیریت شهری و سایر اعضای شوراها با مقام معظم رهبری اظهارداشت: این نخستین باری نبود که مقام معظم رهبری در خصوص حفظ و صیانت از محیط زیست و باغات رهنمودهایی را داشتند چرا که در سال گذشته نیز ایشان در این زمینه صحبت‌هایی را مطرح کرده بودند.

وی تصریح کرد: مسئولان کشوری و مدیریت شهری باید در جهت تحقق رهنمودها و فرمایشات مقام معظم رهبری تلاش کنند و در این زمینه از برگزاری همایش‌های متعدد دست برداشته و به سمت تحقق منویات مقام معظم رهبری گام برداشته شود.

حقانی ادامه داد: باید بدون توجه به مسائل سیاسی، محیط زیست و نگهداری و صیانت آن مورد توجه دستگاه‌های مربوطه قرار گیرد و بتوانیم در این زمینه فرمایشات مقام معظم رهبری و منویات ایشان را محقق نماییم.

وی ادامه داد: صحبت‌های مقام معظم رهبری اتمام حجت با مسئولان مربوطه بود و از این پس هیچکس حق ندارد تخریب باغات را مورد هدف خود قرار دهد.

حقانی ادامه داد: ایشان در جلسه اخیر با مسئولان محیط زیست و مدیریت شهری تاکید داشتند که حتی اگر برای حفظ باغات نیاز باشد باید قانون را نیز عوض کنیم که امیدواریم در بحث نگهداری و صیانت از محیط زیست دستگاه‌های مسئول به وظایف خود عمل کنند.

رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران اظهار امیدواری کرد: قوه قضاییه با کسانی که محیط زیست را تخریب می‌کنند برخورد جدی داشته باشد و اینگونه موارد را جرم اعلام و افراد را به سزای اعمال خود برسانند.

حقانی در ادامه به بخشنامه ۵ ماده‌ای اخیر ریاست قوه قضاییه مبنی بر دستور ویژه برای حفظ باغات و جلوگیری از تخریب آنها اشاره کرد و گفت: در یکسال گذشته نیز به طور جدی کمیته محیط زیست شورا در این زمینه ورود پیدا کرده که امیدواری با هماهنگی بخش‌های مختلف گام‌های موثری را برای حفظ و نگهداری باغات برداریم.

حقانی ادامه داد: بنده در یکسال گذشته نیز بارها و بارها در خصوص بوستان مادر و تغییر کاربری آن تذکراتی را مطرح کرده‌ام که متاسفانه هنوز نیز شاهد ساخت و ساز در این مجموعه هستیم اما ساکنین این منطقه همچنان امیدوارند این بوستان حفظ و ساخت و ساز در آن متوقف شود.

حقانی در ادامه از دولت تدبیر و امید خواست تا ۵۰ درصد از پول مترو را به شهرداری پرداخت کند تا مدیریت شهری بتواند گام‌های موثرتری را در امر کاهش آلودگی هوا بردارد.

حقانی همچنین از شورای شهر تهران درخواست کرد که با توجه به صحبتهای مقام معظم رهبری در حصوص حفظ و صیانت محیط زیست و باغات، طرح‌ها و لوایحی که در این زمینه در نوبت قرار دارند، جهت بررسی در اولویت قرار گیرند.

حقانی در پایان از صدا و سیما خواست ساخت برنامه‌های مختلفی را با هدف حفظ محیط زیست و صیانت از باغات در دستور کار خود قرار دهد.