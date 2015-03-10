۵۰۰ غرفه فروش در کهگیلویه وبویراحمد مایحتاج شب عید راعرضه می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دیودیده ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: برای تنظیم قیمت بازار در ایام پایانی سال است، نمایشگاه بهاره در سه شهرستان پرجمعیت استان دایر شده است.

وی بیان کرد: ایجاد شرایط رقابتی در میان بازاریان و غرفه‌ داران برای فروش مناسب کالاها به شهروندان نقش بسیار مهمی در تعدیل قیمت ها خواهد داشت.

دیودیده اظهار داشت: نمایشگاه‌ های بهاره در استان همواره با استقبال خوب مردم روبرو بوده و امسال هم تاکنون استقبال خوبی از سوی مردم انجام شده است.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان بیان داشت: اجناس و اقلام این نمایشگاهها متناسب با نیاز مردم و با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و رضایت مردم تامین شده است.

وی از ممنوع کردن فروش هرگونه جنس خارجی در این نمایشگاه‌ ها خبرداد و گفت: این اقدام در راستای حمایت از تولید داخلی انجام شده است.

رئیس صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد گفت: نظارت کاملی بر کار غرفه ‌داران در این ۱۰ روز برپایی غرفه‌ها انجام می شود.

دیودیده بیان کرد: کالاهای موجود در این نمایشگاهها ۱۵درصد زیر قیمت بازار عرضه می شود.